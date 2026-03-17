Peces endémicos están en riesgo de extinción en presa La Vega, en Teuchitlán

En forma reciente, el Gobierno de Jalisco entregó lanchas a los pescadores, pero también se requiere limpiar el lirio.

La presa La Vega, un humedal enlistado como sitio Ramsar y ubicado en el municipio de Teuchitlán, enfrenta problemas de contaminación por lirio acuático, lo que afecta a los pescadores y aleja al turismo.

José Macías Barragán, investigador del Centro Universitario de los Valles (CUValles) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), explicó que no están operando las plantas de tratamiento de aguas residuales de Tala y Teuchitlán y se requiere extraer el lirio en forma masiva. Actualmente se hace, pero es insuficiente, dijo.

El tema se abordó en el panel “Patrimonio Natural de la Región Valles”, organizado por el diputado del PT, Sergio Martín Castellanos, quien señaló que se requiere mejorar la situación ambiental de la presa de La Vega, para que regresen los turistas, visiten la zona arqueológica Los Guachimontones y degusten ancas de rana en el corredor restaurantero.

El investigador José Macías Barragán dijo que una de las causas de la contaminación del embalse es que “las plantas de tratamiento no están funcionando y esto induce que la cantidad de compuestos orgánicos en el cuerpo de agua se incremente ¿no? y esto es alimento para las algas y el lirio acuático”, explicó.

La presa de La Vega está reconocida como un humedal de importancia internacional desde el año 2010. Ahí habitan 12 especies de anfibios, 149 especies de aves, 25 especies de peces y 28 diferentes tipos de reptiles. El embalse artificial se creó desde los años 50 y tiene una superificie de 1,950 hectáreas.

El académico de la UdeG, José Macías, puso como ejemplo de especies en riesgo a la nutria acuática que vive en la presa de La Vega.

“¿Por qué este sitio es de importancia internacional?, hay diferentes criterios que marcan esta norma internacional y es si contiene un ejemplo representativo, raro o único de un tipo de humedal. Casi 90% de los humedales son marinos y estos son extremedamente raros. Se sustenta en especies vulnerables o en peligro. Tenemos dos especies, uno es el Ameca Splendes, hay una serie de peces arcaícos que solo viven en la región Valles y que estan en grave peligro de extinción”, precisó.

El experto señaló que la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) tiene pendiente concluir una obra de un colector para acercar las aguas residuales de Teuchitlán a la planta de tratamiento de La Estanzuela y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) debe supervisar que las plantas de tratamiento de Teuchitlán y Tala estén en operación, para que no se viertan aguas crudas a la presa.

Añadió que desde 2022 la UdeG forma parte de la Junta Intermunicipal de los Valles y se pide apoyo de autoridades de los tres niveles para el retiro de lirio, sobre todo el que está en las cercanías de la zona turística.