Arranca la segunda temporada de Latido UDG en la Rambla Cataluña

. Habrá actividades cada fin de semana hasta el 22 de mayo, excepto durante las vacaciones de Semana Santa y Pascua.

La Universidad de Guadalajara inauguró la nueva edición de su programa cultural con música, teatro y divulgación científica, abierto y gratuito para toda la comunidad.

La Rambla Cataluña se transformó en un escenario vibrante donde estudiantes, familias y transeúntes disfrutaron de conciertos de rock y ritmos festivos en el arranque de la segunda temporada de Latido UDG, programa que cada fin de semana ofrecerá actividades artísticas, culturales y deportivas hasta el 22 de mayo.

La primera noche estuvo marcada por la energía de Darex (Preparatoria 7), Mosh-it y The Chevy’s (Preparatoria 22), quienes hicieron vibrar al público con covers, composiciones originales y un cierre lleno de baile.

Durante la inauguración, la maestra Nayeli Macías Santibáñez, coordinadora de Latido UDG, destacó que en la primera temporada participaron 350 estudiantes de toda la Red Universitaria y anunció novedades: la incorporación de grupos teatrales, mesas de divulgación científica y la expansión del programa a regiones universitarias, iniciando con una prueba piloto en la zona sur.

En esta edición se recibieron 175 postulaciones (25 de divulgación y 150 artísticas), lo que permitirá una programación más amplia y con mayor nivel de producción.

Macías Santibáñez subrayó la importancia de estos espacios como herramientas de inspiración y contención social:

“Todos tenemos derecho al ocio y la diversión, y recuperarlo de manera abierta, gratuita y democrática es maravilloso”.

La segunda temporada de Latido UDG busca consolidarse como un referente cultural en la ciudad, ofreciendo un espacio donde convergen las artes, la ciencia y la convivencia comunitaria. Con actividades pensadas para todas las edades, el programa se convierte en un punto de encuentro que fortalece el vínculo entre la universidad y la sociedad.

Además, la apuesta por llevar el proyecto a las regiones universitarias abre la posibilidad de descentralizar la oferta cultural y acercar el talento estudiantil a comunidades que tradicionalmente tienen menos acceso a este tipo de actividades, reforzando el compromiso de la UdeG con la democratización del arte y la divulgación.