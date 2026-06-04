Cineteca FICG celebra el Mes del Orgullo con cine diverso

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El Premio Maguey del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), en colaboración con la Cineteca FICG, conmemora junio con una programación especial de películas nacionales y extranjeras de temática LGBTQ+, llenando sus pantallas de colores, diversidad y narrativas que reflejan la riqueza del cine queer.

“En este espacio la diversidad se proyecta los 365 días del año, es el hogar de las producciones independientes, arriesgadas y profundamente humanas que definen al cine queer”, señalan la Cineteca FICG y sus redes sociales al anunciar la cartelera de este mes.

Entre las cintas programadas se encuentra Pasajero, ópera prima de Harry Lighton, que narra el despertar personal de Colin en un viaje marcado por la subcultura motociclista y dinámicas poco convencionales de sumisión sexual BDSM. También se proyectará La misteriosa mirada del flamenco, dirigida por Diego Céspedes, que aborda la vida de una familia trans en un pueblo minero chileno marcado por una maldición.

La programación incluye la producción tapatía El fin de las primeras veces, dirigida por Rafael Ruiz Espejo, que explora la identidad sexual de un joven en Guadalajara. Asimismo, se presentará Sendero azul, cuarto largometraje de Gabriel Mascaró, que combina un escenario distópico con crítica política sobre el trato a la gente mayor en un sistema totalitario.

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Del aclamado director Pedro Almodóvar llega Amarga Navidad, que retrata la crisis creativa de un cineasta maduro. También se proyectará En el camino, drama y suspenso mexicano-británico de David Pablos, donde un joven estafador y un camionero se enamoran mientras enfrentan persecuciones en las carreteras del norte de México.

Con esta programación, la Cineteca FICG reafirma que la diversidad se proyecta los 365 días del año, consolidándose como un espacio para las producciones arriesgadas, independientes y profundamente humanas que definen al cine queer y celebran el Mes del Orgullo con historias que trascienden fronteras.(Con información de la UdeG)