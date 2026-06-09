La fiesta mundialista y las mujeres

¿Hay alguna relación entre futbol y violencia contra las mujeres? Como señala la Red Nacional de Refugios, no es que el futbol la genere, sino que intensifica dinámicas ya existentes. Y Jalisco es una de las entidades con más altos índices de violencia contra la mujer, independientemente de que haya eventos extraordinarios. ¿Qué tipo de problemas podría, por tanto, agravar el Mundial?

El primero tiene que ver con el acoso callejero. En el mundial de futbol de Rusia, por ejemplo, las periodistas dejaron constancia de cómo eran acosadas por grupos de aficionados. Durante la Eurocopa de 2024 en Alemania, investigadoras de la universidad de Durham documentaron que las mujeres se sienten inseguras en los estadios y sus zonas aledañas o en espacios como las Fan Zone. La ONU señala que canchas y estadios son escenarios frecuentes de violencia verbal hacia las mujeres, especialmente contra quienes participan en el espectáculo, como periodistas o árbitras. También podemos acudir al sentido común: piensen en ustedes mismas o en una mujer de su entorno, caminando por la calle ante grupos de varones exaltados por el futbol y el alcohol… ¿se sienten seguras?, ¿creen que debamos sentirnos seguras?

Pero vayamos al espacio más inseguro para las mujeres, que no es la calle, sino sus propios hogares: 6 de cada 10 agresiones son realizadas por sus parejas, exparejas o familiares varones (ENDIREH, 2021). Después de un partido, las llamadas a servicios de emergencia crecen hasta un 30 por ciento según el BID, que documentó cómo el riesgo se dispara cuando el equipo local pierde. Esta violencia se ha relacionado habitualmente con el consumo de alcohol, pero cada vez hay más estudios que ponen el foco en el manejo de la frustración y las dinámicas machistas existentes, que entienden la derrota como una humillación simbólica.

El tercer foco es la trata de personas que comenzó a ser una preocupación internacional en Brasil 2014, cuando periodistas documentaron el aumento del tráfico de mujeres hacia las ciudades sede y las búsquedas en las páginas de contactos. Investigaciones posteriores han coincidido en que, además, estos datos sirvieron para criminalizar a mujeres migrantes o que ejercían la prostitución, incrementando su situación de vulnerabilidad.

Si bien no toda la prostitución está vinculada con la trata, el negocio a gran escala está controlado por el crimen organizado, quien cobra derecho de piso, explota y traslada directamente a niñas y mujeres obligándolas al comercio sexual. Jalisco ocupa los primeros lugares nacionales de víctimas de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes (REDIM 2024). Además, el Registro de Personas Desaparecidas de Jalisco nos muestra un aumento sostenido de la desaparición de mujeres entre 13 y 19 años. El Mundial, por tanto, llega a un estado de alto riesgo. Y es imprescindible tomar medidas para que no se incremente aún más.

Hay algunas iniciativas del gobierno de Jalisco, como la campaña con UNICEF “Sí es penal”, que integra a los sectores hotelero y transportista y a gobiernos locales, o la estrategia contra la trata con la asociación civil Fin de la Esclavitud. ONU mujeres, por su parte, ha lanzado la campaña mundialsintrata.com con diversos recursos, entre ellos la línea de emergencia 800 5533 000.

Pero nada de esto funcionará si no activamos la red de protección más importante de todas: la comunidad. No se trata de sumar voluntades individuales, sino de nombrar claramente como sociedad al acoso, a la agresión, a la trata. De actuar en contra de ellas y exigir a las autoridades que lo hagan. El futbol no tiene por qué generar violencia y nosotros, como comunidad, podemos impedirlo. Ese sí sería un buen legado del Mundial.

*Por Concepción Sánchez Domínguez-Guilarte y Mariana Espeleta Olivera,académicas del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia del ITESO