Docentes del CUAAD aportan talento al cine animado mexicano

. .

Los académicos Ricardo “Niño” Mora y Mario Ruiz, docentes de la licenciatura en Artes, Tecnologías para la Interacción y Diseño (DATI) del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD) de la Universidad de Guadalajara, compartieron su experiencia en el desarrollo visual de Bem un Lemur en Fuga, producción animada mexicana realizada por Chiltepín Estudio.

De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Cancine), la cinta se posicionó en el top cinco de asistencia a cines para películas mexicanas durante el fin de semana del 30 de abril al 3 de mayo de 2026, consolidando su impacto en la audiencia nacional.

La colaboración de los docentes surgió a partir de una relación profesional con el director Leopoldo Aguilar, con quien trabajaron en proyectos de animación desde sus primeros años como egresados. En esta ocasión, se encargaron de definir la apariencia visual de la película y garantizar la coherencia estética del proyecto.

. .

“Nuestro trabajo realmente es traducir las letras a algo visual (...) básicamente tenemos que dotar de corporalidad visual a todo lo que hay en el guión”, explicó Mora, al destacar la importancia de dar expresión gráfica a personajes y locaciones. Ruiz coincidió en que el reto principal fue mantener la calidad artística dentro de las condiciones de producción nacionales.

Ambos señalaron que uno de los desafíos de la animación mexicana sigue siendo la limitación presupuestal frente a las grandes producciones internacionales, aunque reconocieron el talento y creatividad que existe en el país. En este sentido, subrayaron la necesidad de impulsar proyectos viables que fortalezcan la industria local.

Como parte de esta visión, los profesores han promovido la incorporación de estudiantes y egresados en proyectos profesionales a través de Ronin Estudio, empresa que dirigen conjuntamente. “Estamos empujando en que la industria local también se fortalezca desde nuestras trincheras”, comentó Mora, al destacar la participación activa de sus alumnos.

Finalmente, invitaron a las nuevas generaciones a construir portafolios especializados y aprovechar talleres, festivales y convocatorias. Ruiz enfatizó que la tecnología facilita la creación de productos propios con alcance global. Ambos adelantaron que trabajan en una nueva producción titulada Josefina y los Invencibles, prevista para estrenarse el próximo año con la colaboración de estudiantes y egresados de DATI.