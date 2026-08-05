Publican convocatoria de Beca por Profesionalización 2026 para personal universitario

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La Universidad de Guadalajara anunció la apertura de la convocatoria del Programa de Beca por Profesionalización para el Personal Universitario 2026, dirigida al personal administrativo que ha obtenido o está en trámite de recibir su título de licenciatura, especialidad, maestría o doctorado.

El programa busca reconocer el esfuerzo académico de quienes concluyeron sus estudios entre noviembre de 2024 y el 15 de noviembre de 2026, ofreciendo un apoyo económico como incentivo a la formación profesional del personal universitario.

La convocatoria ya está disponible en el sitio oficial: url.udg.mx/a0G70.

Karla Planter, a través de sus redes sociales, compartió la noticia con entusiasmo, destacando que se trata de una “muy buena noticia para nuestro querido personal administrativo”, subrayando el compromiso institucional con la capacitación y desarrollo profesional de su comunidad.