La Feria Internacional del Libro de Guadalajara reúne cada año miles de títulos, autores, editoriales y lectores. En medio de esa abundancia, uno de los mayores retos para cualquier visitante es aparentemente sencillo: encontrar el libro adecuado.

¿Qué puede recomendarse a quien busca una obra sobre filosofía, educación o liderazgo? ¿Qué opciones existen para regalar? ¿Cómo localizar un título dentro de un inventario amplio? ¿Qué puede comprarse con un presupuesto determinado?

Este año, la Universidad Panamericana incorporará una nueva herramienta para facilitar esa búsqueda: un catálogo digital interactivo que podrá consultarse durante la FIL Guadalajara 2026 en el stand I-28 del Área Nacional.

El catálogo reúne actualmente cerca de 300 títulos y permite explorar la oferta editorial por título, autor, tema o presupuesto. También incorpora un asistente de consulta al que se le pueden plantear preguntas como “busco un libro sobre filosofía”, “quiero conocer más sobre san Josemaría”, “necesito un regalo” o “¿qué opciones hay por menos de 300 pesos?”.

Las recomendaciones se generan exclusivamente a partir del inventario proporcionado para el proyecto. El sistema no busca libremente en internet ni sugiere publicaciones ajenas a la oferta del stand. Los precios proceden del inventario utilizado como referencia y deberán confirmarse directamente durante la feria.

La intención no es sustituir a las personas que atienden el espacio editorial, sino facilitar un primer acercamiento. El visitante puede explorar opciones, identificar algunos títulos y después conversar con el personal del stand con una idea más clara de lo que necesita.

Sin embargo, lo más interesante del catálogo quizá no sea solamente lo que hace, sino la manera en que fue construido.

Una página creada mediante conversación

El proyecto comenzó con una hoja de cálculo que contenía títulos, autores, editoriales, temas y precios. A partir de ahí, el desarrollo se realizó mediante instrucciones escritas en lenguaje natural.

El proceso fue semejante a conversar con un colaborador:

“Organiza estos materiales”.

“Permite buscar por tema, autor y presupuesto”.

“Agrega algunas categorías”.

“Haz más cálida la bienvenida del asistente”.

“Incorpora la identidad visual de la Universidad Panamericana”.

“Adapta la página para que pueda utilizarse desde una pantalla en el stand y desde un teléfono celular”.

Cada solicitud producía una nueva versión que podía revisarse y corregirse. Si un botón no funcionaba como se esperaba, el texto resultaba demasiado frío o la organización no era clara, bastaba con describir el problema y solicitar un ajuste.

Para construir y publicar la herramienta se utilizó ChatGPT Sites, una función que permite crear páginas web y aplicaciones ligeras desde ChatGPT. El usuario explica qué necesita, aporta documentos o datos, revisa una vista previa y solicita cambios antes de publicar el resultado.

OpenAI describe Sites como una herramienta para crear, previsualizar, publicar y compartir sitios interactivos. Puede utilizarse para desarrollar tableros, calendarios, buscadores, portales, reportes, juegos y otras aplicaciones enfocadas.

El alojamiento también forma parte del proceso. Cuando el sitio está listo, puede publicarse y compartirse mediante un enlace, sin que el usuario tenga que contratar por separado un servidor o configurar manualmente el despliegue.

Esto no significa que el código haya desaparecido. La página sigue funcionando gracias a lenguajes de programación, pero la inteligencia artificial se encarga de escribir y organizar buena parte de ese código. La persona puede concentrarse inicialmente en explicar el problema, revisar el resultado y decidir qué debe modificarse.

De los artefactos a los Sites

Esta forma de creación tiene antecedentes cercanos. En una colaboración anterior para este mismo espacio escribí sobre los artefactos de Claude y su uso para construir aplicaciones educativas mediante lenguaje natural.

Los artefactos aparecen en una ventana independiente junto a la conversación con Claude. Pueden ser documentos, diagramas, componentes interactivos, fragmentos de código o pequeñas aplicaciones. El usuario puede probarlos, pedir cambios y compartirlos con otras personas. Anthropic también permite construir artefactos que incorporan funciones de inteligencia artificial.

Los artefactos de Claude y los Sites de ChatGPT representan una misma tendencia, pero no son exactamente equivalentes.

Un artefacto resulta especialmente útil para visualizar una idea, crear una herramienta autocontenida o probar rápidamente un prototipo dentro del entorno de Claude. Sites está orientado específicamente a construir, alojar, publicar y administrar una página o aplicación web desde ChatGPT.

En ambos casos, el punto de partida puede ser una conversación. Ya no es indispensable comenzar escribiendo cada línea de código. Es posible iniciar describiendo una necesidad cotidiana.

Un profesor podría solicitar un simulador para su clase. Un pequeño negocio, un cotizador. Una asociación civil, un registro de actividades. Una biblioteca, una guía interactiva. Un investigador, una herramienta para explorar resultados. Una universidad, un catálogo editorial para la FIL.

Crear se vuelve más accesible

Esta transformación puede resultar particularmente valiosa para quienes conocen muy bien un problema, pero no tienen formación en programación.

Un bibliotecario puede comprender cómo buscan información los usuarios. Un profesor conoce las dificultades de sus alumnos. Un emprendedor entiende los procesos de su negocio. Antes, convertir ese conocimiento en una aplicación exigía necesariamente la intervención inicial de un equipo técnico.

Ahora es posible construir una primera versión, probarla y determinar si la idea funciona antes de invertir en un desarrollo más complejo.

La diferencia es importante: estas herramientas no convierten automáticamente cualquier idea en un producto terminado. Generar una página rápidamente no garantiza que los datos sean correctos, que la navegación resulte accesible o que la información personal esté protegida.

Alguien debe organizar los datos, revisar los resultados, probar las funciones, corregir errores y decidir qué puede publicarse. Las aplicaciones más complejas todavía requieren desarrolladores, infraestructura especializada y procesos formales de seguridad.

OpenAI reconoce que Sites funciona especialmente bien para páginas, tableros, calculadoras y herramientas enfocadas, mientras que un producto más complejo puede necesitar un proyecto de ingeniería independiente. Anthropic explica de manera semejante que los artefactos son muy útiles para crear y probar prototipos, aunque una aplicación de producción puede requerir infraestructura adicional.

La inteligencia artificial disminuye las barreras técnicas, pero no reemplaza el criterio humano.

El libro como punto de llegada

El catálogo de la Universidad Panamericana es una aplicación relativamente sencilla, pero permite observar este cambio de manera concreta.

Una hoja de cálculo se convirtió en una herramienta pública de consulta. Las instrucciones cotidianas se transformaron en botones, categorías, filtros y recomendaciones. Una necesidad del stand pudo probarse y modificarse sin comenzar el proyecto desde cero cada vez que aparecía una nueva idea.

Durante la FIL, los visitantes podrán acercarse a la pantalla o ingresar desde su teléfono, expresar lo que están buscando y recibir algunas opciones disponibles en el stand I-28 del Área Nacional.

La tecnología será visible, pero no debería ocupar el centro de la experiencia. El verdadero objetivo seguirá siendo el mismo de cualquier buen catálogo y de cualquier biblioteca: ayudar a que una persona encuentre una lectura valiosa.

Quizá ésta sea la promesa más interesante de esta nueva generación de herramientas. La inteligencia artificial puede escribir parte del código y hacer más accesible la creación de aplicaciones. Nosotros todavía debemos aportar el propósito, la información y la sensibilidad para construir algo que realmente sirva a los demás.