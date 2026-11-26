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La salud mental como una experiencia cotidiana, cercana y accesible es el eje central de Salud mental, tercer título de la colección El Expresso de las 10, que será presentado el próximo 4 de diciembre en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) 2026.

El libro surge del reconocido programa radiofónico de Radio Universidad de Guadalajara, conducido por Alonso Torres Córdova y producido por Guadalupe Estrella González, espacio que desde hace años aborda temas relacionados con psicología, medicina, nutrición, derechos humanos, medio ambiente, educación sexual y vida cotidiana.

La obra reúne 30 capítulos que exploran distintos aspectos de la salud mental en ámbitos como la familia, la escuela, el trabajo y las relaciones de pareja. Entre los temas destacan el manejo de las emociones, el duelo, la ansiedad, la depresión, el trastorno bipolar, el burnout, los primeros auxilios psicológicos, el uso saludable de las redes sociales y la prevención del deterioro cognitivo.

A través de un lenguaje accesible, el libro incorpora recomendaciones y reflexiones de psiquiatras, neurólogos, psicólogos, psicoterapeutas, psicoanalistas y otros especialistas con respaldo académico y científico. Además, conserva elementos característicos del programa radiofónico, como testimonios, opiniones de la audiencia, cápsulas informativas, fragmentos literarios y referencias musicales vinculadas a cada tema.

Uno de los rasgos distintivos de la publicación es su formato multimedia: cada capítulo inicia con una canción y concluye con un código QR que permite acceder a audios originales relacionados con los contenidos. Las ilustraciones fueron realizadas por el artista gráfico Yazz Casillas.

Salud mental, coordinado por Alonso Torres y Guadalupe Estrella y publicado bajo el sello de Editorial Universidad de Guadalajara, dirigida por Sayri Karp Mitastein, será presentado el viernes 4 de diciembre a las 19:00 horas en el stand G15 del Pabellón de la Universidad de Guadalajara. La conversación será moderada por Alonso Torres y contará con la participación de Guadalupe Estrella, Víctor Hugo Magaña y Marco Antonio Pérez Mora. (Con información de la UdeG)