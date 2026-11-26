Fueron detenidos 10 presuntos delincuentes; otros 7 cayeron abatidos

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que como parte del operativo “Erandi” del “Plan Michoacán”, fuerzas especiales y de tropa del Ejército Mexicano, abatieron a siete presuntos delincuentes y detuvieron a otros diez en un tiroteo que se registró en la zona limítrofe con Jalisco.

Indicó que todo ocurrió cuando al realizar patrullajes sobre una brecha entre el municipio de Peribán de Ramos, Michoacán, y la localidad Doctor Villa Gómez -o Las Lomas- del municipio de Jilotlán de los Dolores, Jalisco, los efectivos castrenses fueron agredidos con armas de fuego por integrantes de una célula de la organización delictiva “Cártel de los Reyes”, liderada por Fernando “N”, alias “El Maniaco”.

Se informó que los militares repelieron la agresión, y así fallecieron siete de los señalados como malhechores y se detuvo a 10 cómplices.

Aseguran todo un arsenal

En la acción de los soldados de este miércoles 25 de noviembre, se aseguró al presunto grupo delictivo todo un arsenal:

1 Fusil Barret Cal. .50″.

1 Ametralladora Mínimi Cal. 5.56 mm.

33 Armas de fuego, cargadores y cartuchos de diferentes calibres.

1 Granada de fragmentación.

4 Vehículos.

“Los detenidos, los cuerpos de los fallecidos y los indicios asegurados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Zamora, para continuar con las investigaciones, acciones periciales pertinentes y determinar su situación jurídica conforme a derecho”, señaló la Secretaría de la Defensa Nacional.

Resaltó que “estas actividades se realizaron con estricto apego a la Ley Nacional del Uso de la Fuerza y con pleno respeto a los derechos humanos”.

El enfrentamiento con el "Cártel de Los Reyes" se suscitó en los límites de Michoacán y Jalisco

Generadores de violencia y de extorsión a limoneros y aguaceros

El Ejército Mexicano afirmó que los miembros del “Cártel de los Reyes”, son principales generadores de violencia en los municipios de Cotija de la Paz, Tocumbo, Los Reyes de Salgado, Tingüindín, Buenavista Tomatlán y Peribán de Ramos, Michoacán.

“Esta organización delictiva era liderada por Alfonso N (a) “Poncho” o “Quiringua”, detenido por personal del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional el 1 de agosto de 2026, y sucedido por Luis Enrique N (a) “Güicho” o “R5”, quien falleció el 30 de agosto de 2026, en Tocumbo, después de agredir a personal militar, por lo que este grupo delictivo fue significativamente debilitado en su estructura de mando".

Agregó que a la célula criminal se le vincula con la extorsión a productores de limón y aguacate, narcotráfico, homicidio, privación ilegal de la libertad, robo de vehículos y agresiones a personal militar mediante el empleo de artefactos explosivos improvisados el 19 de enero de 2025 en el municipio de Cotija, y el 15 de junio y 1 de julio del presente año, en Tingüindín y Jacona.