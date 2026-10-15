Lo más nuevo de Amílcar Olán: ¿Qué es TASIS, prestigiosa escuela suiza donde fue captado?

Jorge Almícar Olán El empresario tabasqueño estaría pagando matrícula multimillonaria en escuela suiza (Redes sociales/TASIS)

A Jorge Almícar Olán, empresario mexicano acusado de huachicol fiscal, se le vio recogiendo a su hijo en una prestigiosa escuela suiza. Los costos de la institución son millonarios.

¿Qué se sabe sobre escuela Suiza en la que se vio a Almícar Olán?

Jorge Almícar Olán es un empresario de Tabasco al que se le acusa de obtener contratos gubernamentales millonarios por medio de influencias y de estar relacionado a Portacelis Gas and Oil, compañía que fue cateada por el FBI en Estados Unidos por contrabando de combustible. En el pasado se le vio mantener una relación cercana con Andres Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

También se le vincula con Iván Cazarín Molina, conocido como “El Tanque, miembro del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) que fue detenido el pasado 6 de octubre. A través de audios difundidos en medios, se escucha al hermano del empresario tabasqueño, Luis Alberto Olán, presumir conexiones con el narcotraficante.

A Almícar Olán ya se le había visto residiendo en Lugano, Suiza, donde TV Azteca intentó conseguir una entrevista con él a finales de septiembre que el empresario rechazó.

Este 15 de septiembre captaron a Almícar Olán afuera de las instalaciones de una escuela privada, presuntamente para recoger a su hijo. Se trata de The American School in Switzerland (TASIS), una escuela privada de prestigio fundada en 1956 y ubicada en Montagnola, Collina d’Oro, cerca de Lugano. La escuela cuenta con más de 700 alumnos inscritos en programas que abarcan desde pre-kínder hasta bachillerato.

Los costos para matricularte en la institución pueden comenzar en los 55 mil francos suizos y ascender a los 106 mil 500 (alrededor de 2 millones 371 mil 515 pesos mexicanos), más otras tarifas adicionales.