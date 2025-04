JD Vance y Amy Adams

Los seguidores de Trump se parecen cada vez más a una secta de esas que creen que su líder tiene línea directa con Dios y por eso hay que creer en todo lo que dice como si fuera palabra divina.

Que haya sobrevivido al atentado en su contra y que se haya levantado ante cámaras y micrófonos para pedir a sus seguidores que sigan peleando es algo que no hubiera imaginado ni el más disparatado guionista de Hollywood. Pero su vínculo con la fábrica de sueños no concluye ahí porque ha designado como compañero de fórmula a JD Vance, un joven senador por Ohio que publicó un libro de memorias que tuvo mucho éxito, pero no solo eso, fue llevado al cine con un elenco multiestelar en el que destacan, no lo pierda de vista, Amy Adams y Glenn Close con Ron Howard como director.

En México le pusieron Elegía Rural y habla de su niñez entre la clase trabajadora del cinturón industrial de Estados Unidos. Con respecto a la película y su adaptación el cine, Vance dijo en su momento explicó que no fue fácil regresar a sus raíces para grabar la película, pero que hacerlo le ayudó a entender mejor su pasado y sus motivaciones. “Para lograr mis sueños, debía aceptar mis raíces,” dijo Vance, una idea que se refleja de manera prominente en la película. Además, el vínculo con su abuela es un pilar central en la vida de Vance, y la interpretación de Close le da vida de una manera profunda y conmovedora.

Hillbilly: una elegía rural presenta también la difícil relación de Vance con su madre Bev, interpretada por Amy Adams, una adicta que impacta significativamente en la vida de su hijo. La trama se centra en cómo JD navega las conflictivas dinámicas familiares que surgen cuando regresa a su hogar en los Apalaches, y cómo estas experiencias moldead su carácter y su visión del mundo.

Vance está por cumplir 40 años lo que crea un contraste enorme con los viejitos Trump y Biden convertidos en dos ancianos gruñones con los que las nuevas generaciones de norteamericanos nada más no conectan. Vance prosperó políticamente criticando a Trump, pero después reconoció que se equivocó y se transformó en uno de sus apoyadores más rabiosos.

Vance está a favor de que el gobierno de EU clasifique a los carteles mexicanos de la droga como grupos terroristas para posibilitar legalmente la incursión extraterritorial de las fuerzas especiales de Estados Unidos para combatirlos. Es importante detenernos en Vance porque, desde su posición de vicepresidente en caso de Trump gane la elección de noviembre, se puede convertir en el próximo presidente de los Estados Unidos lo que ya son palabras mayores.

La Convención del Partido Republicano ya le entró de lleno al tema de la migración y de la seguridad de la frontera con México. La inmensa mayoría de los votantes norteamericanos está a favor de la mano dura para defender la frontera y para los políticos ha sido relativamente fácil demonizar a los migrantes a quienes culpan de todos los males. El político que tiene propuestas más radicales, incluyo aquí la de la intervención directa en suelo mexicano para eliminar a los capos eleva su aprobación.

Claro que nadie le explica al votante promedio gringo que la raíz del problema es su insaciable apetito por consumir drogas y para vender armas a los carteles que les llevan las drogas a su frontera. Eso no lo dicen porque generaría una gama de grises y ellos, los políticos, están más cómodos dividiendo al mundo entre buenos y malos y los malos son los que viven al sur de la frontera.

