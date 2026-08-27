¿De dónde viene la frase “siempre se van de a 3” y por qué se relaciona con las celebridades fallecidas recientemente?

Muertes de celebridades 2026 Hollywood ha sido sacudido esta semana por la pérdida de grandes estrellas de la industria, cuyos fallecimientos evocan la popular frase “siempre se van de a 3″.

Este agosto 2026 resultó ser uno de los meses más tristes para la industria de Hollywood y la música, ya que los escenarios han enfrentado la pérdida de grandes estrellas que marcaron a diferentes generaciones, desde la actriz ícono de los 2000, Hayden Panettiere, hasta la leyenda de la música country, Dolly Parton, y el histórico actor de terror Tim Curry, cuyo impacto ha trascendido las décadas y prevalecerá en millones de corazones a pesar de su partida.

La muerte de estas figuras destacadas del estrellato ha sido vinculada a la famosa frase “siempre se van de a 3″, sin embargo, este jueves 27 de agosto se ha confirmado también el fallecimiento de Peter Cullen a los 85 años de edad, actor de voz destacado en cine, televisión y producciones animadas, quien marcó al mundo de la ciencia ficción al dar vida a Optimus Prime del universo Transformers.

De esta manera, la famosa creencia de que “las celebridades se van de a 3″ podría encontrar una de sus pocas excepciones, sin embargo, ¿qué tan cierta es la frase y por qué se ha vuelto tan popular?

“Siempre se van de a 3″: origen de la popular frase que se relaciona a las celebridades fallecidas este 2026

A pesar de que no existe un origen único y comprobado para la expresión, este “mito de las tres muertes” lleva décadas asociándose con los fallecimientos de figuras famosas, tanto nacionales como a nivel internacional.

El primer caso destacado ocurrió el 3 de febrero de 1959, conocido popularmente como “el día de que murió la música” debido al trágico accidente aéreo en el que Buddy Holly, Ritchie Valens y The Big Bopper —tres promesas del rock and roll— fallecieron después de que su avioneta se estrellara debido al mal tiempo, durante la gira Winter Dance Party en la que los artistas participaban.

La idea volvió a aparecer en años posteriores con otros grupos de celebridades fallecidas en fechas cercanas, como lo fue la pérdida de Silvia Derbez, María Félix e Irán Eory en México, quienes fallecieron en el año 2002, o el caso internacional del fallecimiento de Farrah Fawcett, Ed McMahon y el legendario Michael Jackson en 2009, evento que revivió la expresión con fuerza.

“Siempre que se muere uno, le acompañan dos más”, es la frase común que hemos escuchado al crecer, se traten de celebridades o personas comunes y corrientes en las comunidades de nuestro día a día. Sin embargo, incluso si existen ocasiones en las que parece que esta “regla de tres” es una norma universal inamovible, la realidad es que existe una razón lógica para ello.

El mito de las tres muertes en un corto periodo de tiempo puede explicarse por la manera en que las personas detectamos patrones, especialmente en eventos de alto impacto como un fallecimiento. A este fenómeno se le conoce como apofenia, una tendencia natural de la mente humana que le permite percibir patrones, conexiones o significados en sucesos aleatorios o datos que no tienen relación real, convirtiendo la situación en una creencia aparentemente recurrente.

Famosos que “se fueron de a tres” y los años en que ocurrió

El mito resurgió con fuerza en redes sociales este agosto de 2026, teniendo por principal foco de atención la muerte de figuras históricas en la industria musical y en Hollywood, Dolly Parton y Tim Curry, cuya partida el mismo miércoles 25 de agosto del año presente devastó a millones de fans en todo el mundo; a ellos, se unió el destacado el distinguido actor de voz, Peter Cullen, cuya edad era cercana a Parton y Curry.

La pérdida de estas tres figuras veteranas en la industria, evocó las memorias de otras celebridades que han cumplido la “regla de tres” en años anteriores, por ejemplo:

1959: Buddy Holly, Ritchie Valens y The Big Bopper.

Buddy Holly, Ritchie Valens y The Big Bopper. 2002: Silvia Derbez, María Félix e Irán Eory.

Silvia Derbez, María Félix e Irán Eory. 2009: Michael Jackson, Ed McMahon y Farrah Fawcett.

Michael Jackson, Ed McMahon y Farrah Fawcett. 2025: Paquita la del Barrio, Tongolele y Daniel Bisogno.

Este 2026, la serie de fallecimientos ha puesto también en conversación las pérdidas vividas diez años atrás en el mundo de Hollywood, la industria musical e incluso el sector deportivo, cuando se confirmaron los fallecimientos de figuras como Muhammad Ali, David Bowie, Alan Rickman o Carrie Fisher.