6 planes en pareja económicos: disfruten sin afectar sus finanzas

Hacer planes en pareja no necesariamente significa tener citas o hacer viajes costosos, ¡al contrario! Crear buenos recuerdos no implica endeudarse; de hecho, aprender juntos sobre educación financiera y realizar actividades de esparcimiento puede fortalecer su vínculo y confianza.

Aunque actualmente solo el 9.6% de los gastos de un hogar se destinan al entretenimiento (Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, INEGI, 2025), en realidad, el dinero no tiene por qué limitarte para relajarte con tu pareja. Si estás en busca de planes económicos y divertidos, aquí encontrarás varias ideas para que disfruten al máximo.

6 planes para divertirte con tu pareja sin gastar de más

Desde tardes tranquilas en casa hasta salidas a parques o a conocer tu ciudad, ¡hay mucho que explorar!

1. Noche de cine en casa

Olvídate del costo del boleto y los combos; organizar un cine en casa puede ser un plan más íntimo y personalizado. Solo necesitan una plataforma de streaming, preparar su comida o snacks favoritos y elegir una película o incluso una serie que ambos quieran ver.

Para hacer más especial esta actividad, pueden preparar bocadillos temáticos, de acuerdo a la película que verán.

2. Picnic en un parque local

Ubiquen un parque cercano a su hogar o algún otro espacio al aire libre que no implique desplazarse muy lejos, y preparen juntos un picnic. Lleven una manta y comida sencilla como sándwiches, ensalada de frutas, agua de sabor o refrescos, y relájense mientras conversan o escuchan música.

Estén atentos a las actividades gratuitas que organizan algunas entidades o espacios públicos, como funciones de cine al aire libre que permiten ingresar con alimentos e inclusive te animan a que lleves a tus mascotas.

3. Turistas en su propia ciudad

Un consejo importante para tener buenas finanzas personales es que no necesitas salir de la ciudad para conocer nuevos lugares; a veces, el entretenimiento lo tienes más cerca de lo que crees.

Busquen atracciones turísticas gratuitas, como recorridos en museos y galerías, visitar ferias o mercados de artesanías, o bien, caminar por calles históricas. ¡Pueden encontrar lugares que nunca habían visitado!

4. Tarde de juegos de mesa

Si aman la competencia amistosa y tienen juegos de mesa a la mano, ya tienen otro plan perfecto para una tarde en casa. Hasta pueden invitar a familiares o amigos a unirse para pasar tiempo de calidad sin gastar mucho dinero.

Si no tienen juegos de mesa, no necesitan comprar uno; con papel y lápiz, pueden jugar Basta o Caras y gestos, o usar apps como Kahoot! para preparar mini maratones de preguntas.

5. Ejercicio juntos al aire libre

El ejercicio, además de ser excelente para cuidar su bienestar, es una actividad que es más entretenida cuando lo haces acompañado. Dependiendo del deporte que les guste a ambos, pueden salir a correr o andar en bici por el parque, practicar yoga con ayuda de tutoriales gratuitos en internet, pasear a sus mascotas o jugar con sus hijos, si los tienen.

6. Tomar un curso o taller gratuito

Muchas bibliotecas, cafeterías o centros culturales ofrecen talleres gratuitos, los cuales son una buena oportunidad para aprender algo nuevo, desarrollar habilidades juntos y conocer gente. Investiguen qué lugares o centros de entretenimiento quedan cerca de su hogar o trabajo y revisen sus redes sociales o sitio web para estar atentos a posibles actividades.

No es necesario gastar una fortuna para divertirse en pareja. Estos planes no solo cuidan sus finanzas personales y contribuyen a su educación financiera, sino que les permiten crear buenos recuerdos mientras se enfocan en lo que realmente importa: pasar tiempo de calidad juntos.