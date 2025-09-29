Jalisco consolida liderazgo turístico en verano y Fiestas Patrias

El estado de Jalisco se mantiene como uno de los destinos turísticos líderes del país durante el verano y el reciente puente por Fiestas Patrias, gracias al impulso del Gobierno estatal a través de la Secretaría de Turismo. Las estrategias de promoción han permitido sostener un crecimiento en la afluencia de visitantes, la derrama económica y el posicionamiento del estado en turismo cultural, religioso, urbano y de playa.

Liderazgo turístico de Jalisco en los meses de julio, agosto y durante el puente de septiembre por Fiestas Patrias

Durante julio y agosto, la entidad recibió más de 6.4 millones de visitantes que generaron una derrama cercana a 13.8 mil millones de pesos. En ese mismo periodo, se transportaron 4.3 millones de pasajeros por vía aérea, un incremento de 2.7 por ciento respecto a 2024. Guadalajara movilizó más de 3.3 millones de personas, mientras que Puerto Vallarta superó el millón, con alzas en los flujos nacionales e internacionales.

Los principales destinos turísticos reflejaron importantes resultados. Guadalajara atrajo a más de 3 millones de visitantes con una derrama de 5 mil 440 millones de pesos, mientras que Puerto Vallarta rebasó el millón de turistas con ingresos superiores a 6 mil 54 millones de pesos y una ocupación del 72 por ciento en su punto más alto. San Juan de los Lagos recibió 1.9 millones de visitantes durante su principal peregrinación, con una ocupación hotelera de 93 por ciento, y los Pueblos Mágicos de Tequila, Mazamitla y Tapalpa sumaron más de 320 mil visitantes con una derrama de 604 millones de pesos.

El puente de Fiestas Patrias, del 12 al 16 de septiembre, reafirmó esta tendencia. Jalisco recibió cerca de medio millón de visitantes y una derrama superior a 983 millones de pesos, un punto porcentual más que en 2024. Guadalajara concentró 210 mil turistas con una derrama de 378 millones, Puerto Vallarta más de 81 mil visitantes con un crecimiento de 2.2 por ciento en ingresos, y San Juan de los Lagos superó los 186 mil, con alza de cinco por ciento. Los Pueblos Mágicos registraron más de 80 por ciento de ocupación, consolidando al estado como referente nacional en temporadas de alta demanda.