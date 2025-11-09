El Gobierno de Jalisco, a través de la Dirección de Inclusión a Personas con Discapacidad, realizó una nueva entrega de Certificados de Discapacidad, como parte de su compromiso con la equidad, la inclusión y el pleno ejercicio de derechos de este sector de la población.

Garantiza Jalisco acceso a derechos y programas sociales para personas con discapacidad (Cortesía)

Durante la jornada, desarrollada en las instalaciones de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Estado, se formalizó la entrega de 60 certificados a personas provenientes tanto del Área Metropolitana de Guadalajara como de diversos municipios del interior.

El documento permite a las y los beneficiarios acceder a una amplia gama de programas sociales y económicos, entre ellos el apoyo a personas con discapacidad permanente y el destinado a cuidadores de tiempo completo.

Además, el certificado brinda acceso a descuentos y gratuidad en el transporte público mediante el programa Mi Pasaje, prioridad en servicios médicos y trámites, así como garantías de inclusión educativa y laboral con condiciones adaptadas a las necesidades de cada persona.

“Con cada certificado que sale de estas oficinas, Jalisco no solo cumple, sino que reafirma su liderazgo en el Occidente del país en materia de inclusión. Tenemos un compromiso claro con la igualdad de oportunidades, y por eso, le entramos de lleno a garantizar que cada ciudadano con discapacidad tenga en sus manos el instrumento legal para acceder a todos sus derechos”,

señaló Gabriela Elizabeth Méndez González, titular de la Dirección de Inclusión a Personas con Discapacidad del Estado de Jalisco.

La mayoría de los certificados entregados en esta jornada correspondieron a personas dentro del espectro autista, mientras que el resto fue otorgado a casos de discapacidad múltiple.

De acuerdo con la dependencia estatal, más del 90 por ciento de las y los beneficiarios son niñas, niños y adolescentes, lo que subraya la importancia de garantizar su acceso temprano a derechos, apoyos y servicios que impulsen su desarrollo integral.

Cada persona atendida recibió orientación sobre la oferta de servicios que brinda la Dirección, así como información sobre el uso y los beneficios del certificado, con el fin de aprovechar al máximo las herramientas disponibles.

La entrega se realizó tras valoraciones médicas especializadas y gratuitas, diseñadas para determinar con precisión el grado de discapacidad de cada solicitante, asegurando un proceso de certificación transparente y riguroso.