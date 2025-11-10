Jalisco deja el primer lugar en desapariciones y registra su cifra más baja desde 2019

El Gobierno de Jalisco informó que, gracias al fortalecimiento de las acciones de búsqueda, prevención y coordinación interinstitucional, el estado pasó del primer al cuarto lugar nacional en el registro de personas desaparecidas en lo que va de 2025.

Madres En el marco de la VII Marcha de la Dignidad Nacional “Madres Buscando a sus Hijos, Hijas, Verdad y Justicia”, realizada el 10 de mayo "Día de las Madres", colectivos, familiares y madres de personas desaparecidas instalaron una "Jardinera de la Memoria", con 120 fotografías de personas desaparecidas provenientes de Jalisco con el objetivo de honrar la memoria de las personas y mantener viva la búsqueda. El memorial fue instalado a un costado de la Glorieta de las y los desaparecidos. FOTO:MAGDALENA MONTIEL/CUARTOSCURO.COM (Magdalena Montiel Velázquez)

De acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), Jalisco dejó de ocupar el primer lugar histórico en número acumulado de casos y actualmente se ubica en el segundo sitio, por debajo del Estado de México.

En el periodo comprendido entre enero y octubre de 2025, Jalisco registró 2,309 desapariciones, por debajo del Estado de México (5,055), Nuevo León (2,618) y Ciudad de México (2,590).

Desapariciones en descenso sostenido

Las cifras muestran una reducción del 16.1% en comparación con el mismo periodo de 2024, cuando se reportaron 2,751 casos, y una disminución del 42.7% respecto a 2019, año en el que se contabilizaron 4,027 personas desaparecidas.

Octubre destacó como el mes con menos reportes en lo que va de 2025, con 234 casos, frente a los 299 registrados en el mismo mes del año anterior. Se trata de la cifra más baja para octubre en los últimos siete años, confirmando una tendencia positiva y sostenida a la baja desde 2022.

En total, 2025 es el año con menos desapariciones registradas desde 2019, según la versión pública del Registro Estatal de Personas Desaparecidas (REPD).

Mejoran los índices de localización

Durante los primeros diez meses del año, 1,394 personas fueron localizadas, lo que representa una eficacia del 60.4%, la más alta de los últimos seis años.

Este porcentaje supera el 55.9% registrado en 2024 y el 52.9% de 2019, lo que refleja una mejora continua en los procesos de búsqueda, registro y coordinación entre instituciones estatales y federales.

Compromiso con la verdad y las familias

El Gobierno de Jalisco reconoció que, pese a los avances, la desaparición de personas sigue siendo un problema que lastima profundamente a la sociedad.

Por ello, el estado mantiene su compromiso con la transparencia en la publicación de datos, el fortalecimiento de la prevención —especialmente entre adolescentes y jóvenes— y la consolidación de la capacidad institucional para la búsqueda y localización.

“El compromiso del Gobierno de Jalisco es con las familias, con la verdad y con la justicia; cada avance representa una respuesta más humana, más efectiva y más cercana a quienes buscan a sus seres queridos”, señala el comunicado oficial.