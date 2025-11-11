Jalisco refuerza seguridad en los límites con Michoacán con mil 200 elementos

Ante la ola de violencia registrada en Michoacán y el reciente asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el gobernador Pablo Lemus Navarro anunció el reforzamiento de la seguridad en los límites entre Jalisco y Michoacán con el despliegue de mil 200 elementos de la Policía Estatal de Caminos y la Guardia Nacional.

“Claro que tenemos un efecto cucaracha al hacer este operativo Michoacán (Plan Michoacán por la Paz y la Justicia). Somos vecinos y tenemos que blindar nuestras fronteras con Michoacán y los demás estados. Por eso en el propio informe lo anuncié, ya lo estamos trabajando con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano”, declaró el mandatario estatal.

Lemus explicó que el reforzamiento se acordó durante la junta de seguridad estatal del martes pasado, tras el homicidio de Manzo ocurrido el 1 de noviembre. Indicó que las acciones incluyen la participación de la Policía Estatal, la Policía Estatal de Caminos, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, con el objetivo de evitar el desplazamiento de grupos delictivos hacia territorio jalisciense.

“Esta situación fue ya tratada en la junta de seguridad estatal del martes pasado. Ya había ocurrido este lamentable asesinato del alcalde Carlos Manzo, y esto derivó en que nosotros también hiciéramos un reforzamiento de las fronteras”, señaló.

El gobernador precisó que aprovechará la visita del secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, quien estará en Zapopan este sábado con motivo del aniversario del Colegio del Aire, para tratar temas de coordinación y blindaje de las fronteras.

Respecto al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, implementado por el Gobierno federal, Lemus reconoció no conocer a fondo la estrategia, pero consideró que las políticas de seguridad deben ser integrales y nacionales, no por entidad.

“Creo que los planes no pueden ser por entidades federativas. Tiene que ser un plan nacional de seguridad, una estrategia coordinada entre todos los estados de la República. Yo deseo que de verdad les vaya muy bien en Michoacán, porque tenemos una vecindad y una amistad que obliga a tener trabajo conjunto”, apuntó el mandatario.

El reforzamiento en los límites con Michoacán forma parte de una estrategia preventiva para contener los efectos del Plan Michoacán y garantizar la seguridad de los municipios jaliscienses colindantes.

Desde la semana pasada, el gobernador había adelantado el despliegue de operativos especiales tras el homicidio de Manzo, destacando que Jalisco mantiene comunicación constante con las autoridades federales para fortalecer la presencia de seguridad en las zonas limítrofes.