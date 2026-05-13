Inaugura El Salto planta de tratamiento para mitigar inundaciones en San José del 15

El Gobierno Municipal de El Salto inauguró una nueva planta de tratamiento, un cárcamo de bombeo y un sistema de colectores pluviales en la colonia San José del 15, infraestructura con la que busca disminuir las inundaciones y encharcamientos registrados históricamente en la zona durante la temporada de lluvias.

La presidenta municipal, María Elena Farías, encabezó la entrega de las obras ubicadas en el polígono de carretera a Chapala y el Canal de La Colorada, considerado uno de los puntos con mayores problemas por acumulación de agua.

El sistema hidráulico cuenta con tres bombas de alta capacidad que operan de manera automática y progresiva conforme aumenta el nivel de lluvia, con el objetivo de desalojar grandes volúmenes de agua y reducir riesgos de inundación.

“Me dicen los de mi equipo que soy terca, sí soy terca, soy muy terca y más si se trata de sacar las obras que hacen falta”, expresó la alcaldesa durante el acto.

La obra también contempla una planta de tratamiento equipada con tecnología para enviar agua tratada hacia el Canal del Ahogado, además de una garza despachadora destinada al riego de parques y jardines del municipio.

El Salto Planta Tratamiento (Gobierno El Salto)

De acuerdo con autoridades municipales, el proyecto beneficiará de manera directa a más de 20 mil habitantes de San José del 15.

“Nos decían que era imposible lograr este proyecto y que nadie lo había querido hacer. Hoy demostramos con hechos que sí se puede cuando hay voluntad y ganas de trabajar”, señaló Farías.

Durante la inauguración, vecinos de la colonia destacaron que la obra responde a una de las principales problemáticas de la zona. “La verdad en campaña nos dijo que iban a trabajar para que no nos inundáramos, pero de ese día a este día de hoy, la verdad es que no lo puedo creer”, comentó una habitante.

La presidenta municipal explicó que el proyecto incluye además trabajos de mejoramiento urbano y rehabilitación de vialidades. Añadió que actualmente el municipio trabaja en la intervención de 10 calles adicionales en la zona.

Las autoridades informaron que la infraestructura entrará en una etapa de pruebas y estabilización durante los próximos dos meses para verificar su operación antes del inicio del temporal de lluvias.