SISEMH y Procuraduría Social suman esfuerzos para garantizar acceso a la justicia a mujeres víctimas de violencia

Con el propósito de fortalecer los mecanismos de protección legal y el acompañamiento integral a mujeres víctimas de violencia, la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH) y la Procuraduría Social del Estado de Jalisco firmaron un Convenio de Colaboración Estratégica, que busca brindar atención más oportuna, efectiva y con perspectiva de género.

SISEMH y Procuraduría Social suman esfuerzos (Cortesía)

El acuerdo reafirma el compromiso de ambas instituciones para construir un sistema de justicia más sensible, accesible y seguro, a través de la coordinación de acciones, el intercambio de capacidades y la mejora en la atención jurídica a víctimas y sus familias.

Como parte del convenio, la SISEMH capacitará al personal de la Procuraduría Social en temas relacionados con la atención a víctimas de alto riesgo, la reparación integral del daño y la atención especializada dentro del Sistema Unificado de Atención Integral a Mujeres, Adolescencias y Niñez Víctimas de Violencia por Razón de Género (SIAMUVIV).

“Esta colaboración fortalece los mecanismos de defensa para que las mujeres que atraviesan por situaciones de violencia y no cuentan con recursos económicos puedan acceder a la justicia y recibir acompañamiento legal”, destacó Fabiola Loya Hernández, titular de la SISEMH.

Por su parte, la Procuraduría Social reforzará su servicio de representación jurídica gratuita para mujeres derivadas por la SISEMH que enfrenten casos de violencia de nivel bajo o medio, además de ofrecer acompañamiento legal a familiares de víctimas indirectas de feminicidio.

Asimismo, la Procuraduría canalizará a la SISEMH los casos que requieran atención psicológica o especializada, garantizando un enfoque integral y coordinado.

“Nuestro compromiso es claro: ninguna mujer debe enfrentar sola una situación de violencia. Por ello, la Procuraduría Social, en colaboración con la Secretaría de Igualdad, ofrecerá representación jurídica gratuita y asesoría en los casos que lo requieran”, expresó Héctor Pizano Ramos, Procurador Social del Estado.

En la firma del convenio participaron como testigos de honor Sagrario Elizabeth Guzmán Ureña, Subsecretaria de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y Arnoldo Rubio Cárdenas, Subprocurador de Representación Social, junto con representantes de ambas instituciones.

Con esta alianza, Jalisco da un paso más hacia la consolidación de una red institucional que garantice el acceso efectivo a la justicia, la atención digna y la protección integral de las mujeres que enfrentan violencia en el estado.