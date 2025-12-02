Aumentan 81 por ciento nuevas inversiones en Jalisco durante el tercer trimestre de 2025

Con 333 millones de dólares, cifra superior a los 184 millones registrados en el mismo periodo del año pasado, Jalisco reportó un incremento de 81 por ciento en el rubro de nuevas inversiones durante el tercer trimestre de 2025.

Nuevas inversiones en Jalisco durante el tercer trimestre de 2025

La Secretaría de Economía es la encargada de reportar las cifras de Inversión Extranjera Directa (IED), en el país, la cual está conformada por tres rubros: cuentas entre compañías, reinversión de utilidades y nuevas inversiones.

Durante el tercer trimestre del año, Jalisco destacó en el rubro de nuevas inversiones, con el incremento de 81 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

El dinamismo en nuevas inversiones posicionó a la entidad en tercer lugar nacional en el rubro, por detrás de CDMX con 3 mil 658 millones de dólares, y Quintana Roo con 613 millones de dólares.

El monto registrado en el tercer trimestre, respecto a nuevas inversiones, está por encima de estados estratégicos para la atracción de nuevo capital, como Nuevo León, que registró 319 millones de dólares y el Estado de México, con 25 millones de dólares.

Este desempeño confirma la confianza de empresas globales para iniciar o ampliar operaciones en el estado y reafirma el liderazgo de Jalisco en sectores de alto valor agregado como semiconductores, tecnologías de la información, manufactura avanzada y agroindustria.