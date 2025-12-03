DIF Jalisco amplía su red de rehabilitación y apoyos para personas con discapacidad

El Sistema DIF Jalisco reforzará en 2025 la red estatal de rehabilitación para personas con discapacidad, con el objetivo de ampliar el acceso a servicios terapéuticos en los 125 municipios y fortalecer la cultura del autocuidado. Este esfuerzo incluye una inversión de 3 millones de pesos para el reequipamiento de Unidades Básicas de Rehabilitación en siete municipios, lo que permitirá mejorar la atención de mil 483 personas con discapacidad motora en situación de vulnerabilidad.

Impulsa DIF Jalisco la inclusión social de personas con discapacidad

A través del Programa de Atención a Grupos Prioritarios (PAGUP) 2025, el organismo destinará 7.2 millones de pesos para la entrega de apoyos funcionales, entre ellos sillas de ruedas activas, carriolas y sillas adaptadas para personas con Parálisis Cerebral, así como andaderas, equipos de cómputo con software lector de pantalla y prótesis de diversos tipos. El objetivo es fortalecer la independencia funcional de las personas con discapacidad en todas las regiones del estado.

El Centro de Rehabilitación Integral (CRI) se consolida como referente estatal en atención especializada, con 177 mil 297 servicios de salud otorgados este año y más de 3 mil personas atendidas por primera vez. Además, entregó 549 órtesis a 222 beneficiarios y realizó más de 10 mil acciones de Trabajo Social para fortalecer redes de apoyo comunitario.

La red de atención también incluye 128 Unidades Básicas de Rehabilitación y 14 regionales, que en conjunto han dado servicio a más de 15 mil personas, acumulando 255 mil atenciones. En paralelo, la Clínica de Atención Especial atiende a 850 niñas, niños y adolescentes en las áreas de conducta y síndrome de Down, con más de 16 mil consultas y terapias, además de impartir capacitaciones para promover prácticas de crianza positiva.

Para mejorar la detección oportuna de los trastornos del neurodesarrollo, la Red Estatal de Centros de Autismo y Discapacidad Intelectual, impulsada por Maye Villa de Lemus, avanza en la ampliación de servicios. Actualmente operan cinco centros metropolitanos y el Centro de Autismo Teletón Jalisco, que recibe 7.5 millones de pesos anuales para atender a 200 menores. En Tepatitlán avanza la construcción del primer Centro Regional, con una inversión de 80 millones de pesos.

Como complemento, el Centro de Integración y Laboral para Personas con Discapacidad capacita a 54 personas con discapacidad intelectual en talleres de cocina, panadería, costura, huertos, elaboración de piñatas, entre otros, para fortalecer su autonomía e inclusión laboral. El centro mantiene además la Escuela para Madres, Padres y Tutores como apoyo formativo mensual.

PARA SABER

Las personas interesadas en acceder a los apoyos funcionales deberán acudir al Centro de Rehabilitación Integral (CRI), ubicado en Av. Alcalde #1831, colonia La Guadalupana, en Guadalajara.

En este espacio deberán acudir a la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad, en horario de lunes a viernes, de 8:00 a 16:00 horas.

Para mayores informes se pone a disposición el teléfono 33-3030-4770, extensiones 2001, 2002, 2201 y 2202.

Con los siguientes requisitos:

● Certificado de Discapacidad o Credencial Nacional para Personas con Discapacidad del Sistema Nacional DIF, con prescripción médica que indique el diagnóstico acorde al apoyo requerido.

● Estudio socioeconómico y Padrón de Beneficiarios, ambos realizados en DIF Jalisco.

● Copia de acta de nacimiento, CURP (impresa un día previo a la entrega) y comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses.

● Identificación oficial con fotografía, como INE —en caso de menores de edad, de la madre, padre o tutor—, pasaporte, cédula profesional, licencia de manejo de manejo del estado de Jalisco o carta de identidad con vigencia no mayor a 15 días de expedición.

Para apoyos específicos, se solicitan requisitos adicionales:

● Equipo de cómputo: Constancia de estudios vigente, con mínimo de educación básica.

● Tabletas: Constancia de asistencia a terapia de lenguaje o comunicación, no mayor a un año, que indique la necesidad del apoyo, esto es, Sistema Alternativo y Aumentativo de Comunicación, con nombre, cédula, fecha y firma del Terapeuta tratante.

● Prótesis: Ser persona con amputación de miembro inferior, preferentemente en situación de vulnerabilidad económica, que radique en Jalisco.