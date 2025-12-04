Reconocen a lo mejor del turismo durante 2025 con la primera edición de los premios “Lo Mejor de Jalisco”

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo, celebró en PALCCO la primera edición de los premios “Lo Mejor de Jalisco 2025”, un reconocimiento a quienes impulsan la actividad turística en la entidad. Representantes del sector, empresarias, empresarios y medios se reunieron para celebrar a las 24 categorías premiadas, que abarcan gastronomía, cultura, hospedaje, aventura, artesanía, bienestar y trayectoria.

Secretaría de Turismo premia Jalisco a lo mejor de su industria turística

“Es una oportunidad para celebrar el talento y la diversidad de experiencias que hacen de Jalisco un destino líder”, se destacó desde el escenario.

Entre los galardonados sobresalieron el Ballet Folclórico de Guadalajara, elegido como Mejor Experiencia Cultural o Comunitaria; el Museo Cabañas, como Mejor Espacio de Arte Contemporáneo; y en gastronomía, la Birriería Pelé, de Cocula, con el premio Sabor a Jalisco. También recibieron reconocimientos Poncho Cadena como Chef Estrella, Farmacia Rita Pérez como Mejor Bar de Coctelería, la Artesanía de Tonalá como Mejor Experiencia Artesanal, el Hotel Demetria como Mejor Hotel Boutique y el Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería, como Mejor Festival.

Durante la ceremonia, Michelle Fridman Hirsch, titular de SECTUR, presentó los principales indicadores del sector, donde Jalisco se posicionó como una de las locomotoras turísticas del país.

“Estamos cerrando 2025 con un crecimiento del 3 por ciento en la llegada de visitantes al estado. Ese 3 por ciento significa mucho para nosotros, porque ha sido un año de grandes retos y ajustes postpandemia”, destacó. Subrayó que entre enero y septiembre el estado recibió 24.3 millones de visitantes —2 por ciento más que en 2024— y registró una derrama económica superior a los 55 mil millones de pesos.

Fridman Hirsch enfatizó que el dinamismo del turismo jalisciense se sostiene en una estrategia integral. “Jalisco no solo crece en números: crece en calidad, en infraestructura, en profesionalización y en diversidad de productos turísticos”, afirmó. En su balance, destacó avances en empleo turístico (3 por ciento), ocupación hotelera (1 por ciento) y movimiento aeroportuario (3.5 por ciento). Además, señaló que los Pueblos Mágicos fueron uno de los principales motores del crecimiento estatal.

La titular de SECTUR también resaltó la inversión y modernización del sector: “Estamos construyendo bases sólidas para el futuro. Con las nuevas rutas aéreas, la llegada de 40 hoteles y el fortalecimiento de la promoción internacional, Jalisco está listo para competir en la liga global del turismo”. Recordó que se consolidaron diez ejes estratégicos, entre ellos la creación del Observatorio Turístico, el diseño del Programa Jalisco 2030 y el impulso a rutas como el Valle del Tequila.

El estado también reforzó su liderazgo como sede de eventos internacionales como MexBest, Spirits Selection y los Premios Ariel, además de confirmar que será anfitrión de la primera edición de ITB Américas en 2026. Con una inversión de 499 millones de pesos en promoción, Jalisco desplegó más de 600 acciones comerciales y más de 2 mil 350 citas de negocio en ferias internacionales. De cara al próximo año, la entidad se prepara para recibir el Mundial 2026 con la campaña “Jalisco: la sede más mexicana”.