SISEMH impulsa cultura de paz laboral y alista difusión masiva de nuevo Protocolo contra la Violencia Laboral

La Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH) realizó la última sesión del año de la Red contra la Violencia Laboral hacia las Mujeres en Jalisco, encuentro en el que se evaluaron avances, se presentaron resultados del proyecto Equilibra y se delinearon los retos para 2026.

Durante la reunión —encabezada por Fabiola Loya Hernández, titular de la SISEMH— participaron 25 integrantes de la Red, entre representantes sindicales, empresariales, académicos y de derechos humanos, incluyendo a INCIDIR, COPARMEX, HILA Igualdad Laboral, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Jalisco (STPS) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ).

Uno de los logros centrales fue la presentación del Protocolo para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Laboral, documento consolidado gracias al proyecto Equilibra, impulsado por la organización INCIDIR en colaboración con la SISEMH. Loya Hernández destacó que este instrumento superó las metas planteadas y anunció que será difundido masivamente entre empresas y centros laborales para fortalecer la igualdad sustantiva.

“Este protocolo será difundido entre otras empresas interesadas en impulsar la igualdad sustantiva en los centros laborales. Además, estaremos buscando darle continuidad a estos trabajos durante el próximo año”, afirmó la Secretaria.

La funcionaria subrayó la urgencia de acelerar el avance hacia la igualdad laboral, citando el estudio “Mujeres en las Empresas 2025” del IMCO, que proyecta que México alcanzaría la paridad en los consejos de administración hasta 2043 si la tendencia actual no cambia. Este indicador, dijo, evidencia la importancia de fortalecer la presencia de las mujeres en todos los niveles de decisión.

Loya Hernández reiteró que fomentar espacios laborales libres de violencia es clave para construir una cultura de paz:

“Esta lucha no es solo por los derechos de las mujeres, sino una causa por toda la humanidad, porque busca desmantelar sistemas opresivos y construir una cultura de paz en su conjunto”.

Entre los programas complementarios a la agenda laboral, la titular de la SISEMH destacó los resultados de Fuerza Mujeres, que apoyó a 2,322 mujeres en el inicio o fortalecimiento de sus actividades económicas, y Empresarias de Alto Impacto, que benefició a 105 mujeres de 48 municipios con recursos para generar empleo formal, adquirir maquinaria y hacer adecuaciones con enfoque de cuidados.

La secretaria agradeció el compromiso de las instituciones integrantes de la Red y resaltó que, tras el cierre exitoso del proyecto Equilibra, el gran desafío para 2026 será la implementación sostenida del Protocolo en el sector productivo de Jalisco.

La Red contra la Violencia Laboral hacia las Mujeres se consolida así como un observatorio estratégico para garantizar que el desarrollo económico del estado avance bajo un principio de cero tolerancia a la violencia laboral y respeto pleno a la dignidad de las mujeres.