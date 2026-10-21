Ofrece Tlaquepaque 75% de descuento en multas y recargos hasta el 6 de noviembre

El Gobierno de San Pedro Tlaquepaque ofrece un descuento del 75 por ciento en multas y recargos de distintos impuestos y derechos municipales, entre ellos el predial, el agua potable y los servicios de cementerios. El beneficio estará vigente hasta el próximo 6 de noviembre.

El secretario de Finanzas municipal, Jorge Alberto Méndez Salcedo, informó que la medida busca facilitar que los contribuyentes regularicen sus adeudos y adelantó que, con motivo del Día de Muertos, se instalarán cajas de recaudación en los panteones de Tlaquepaque Centro y Santa Anita.

La intención es que las personas que acudan a visitar a sus familiares o a realizar labores de mantenimiento en las tumbas puedan aprovechar el descuento sin trasladarse a otras oficinas del municipio.

“Para aprovechar precisamente el tema de los descuentos por el Día de Muertos, incorporamos también todos los derechos, los impuestos y los aprovechamientos que se generen con el 75% a partir del día de hoy y hasta el día 6 de noviembre”, señaló el funcionario.

El descuento contempla multas y recargos relacionados con derechos, impuestos y aprovechamientos municipales, por lo que también puede aplicarse a otros conceptos contemplados en el programa.

Las personas interesadas pueden acudir a las oficinas de la Secretaría de Finanzas, Padrón y Licencias, así como a las recaudadoras ubicadas en delegaciones y agencias municipales, con horario de atención de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas.

Méndez Salcedo señaló que la administración municipal prevé implementar nuevos descuentos conforme avance el año, como parte de las facilidades que busca ofrecer a los contribuyentes para ponerse al corriente en sus obligaciones fiscales.

El municipio invitó a la población con adeudos a consultar las condiciones del programa y aprovechar el plazo vigente para regularizar sus pagos.