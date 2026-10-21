Distribuye Zapopan hasta 375 mil litros de agua al día con 11 pipas

El Gobierno de Zapopan distribuye hasta 375 mil litros de agua potable al día mediante 11 pipas para atender a las colonias afectadas por los ajustes en el suministro derivados de los trabajos de limpieza del sistema de distribución del SIAPA.

Hasta el martes 20 de octubre, el municipio había entregado un millón 168 mil litros y busca incrementar la capacidad de reparto a 500 mil litros diarios, informó el coordinador municipal de Protección Civil y Bomberos, Mario Alberto Espinosa Ceballos.

El operativo incluye recorridos por las colonias, atención de reportes ciudadanos y coordinación con representantes vecinales para identificar las zonas con mayores dificultades de abastecimiento, particularmente aquellas ubicadas en partes altas, donde la presión de la red complica la llegada del agua a los hogares.

“Lo que estamos buscando inicialmente es distribuir la mayor cantidad posible”, explicó el funcionario, quien detalló que las pipas no se limitan a atender los domicilios que solicitan el servicio, sino que también abastecen viviendas cercanas y sectores con necesidades identificadas durante los recorridos.

En las labores participan unidades de Parques y Jardines, Servicios Públicos y Protección Civil y Bomberos. Para abastecerlas, el municipio trabaja con pozos del SIAPA, municipales y de particulares que colaboran en la estrategia.

Instalan cisternas para ampliar el abastecimiento

Además de la distribución mediante pipas, Zapopan ha instalado 17 cisternas comunitarias en puntos estratégicos, principalmente en zonas donde las familias carecen de tinacos, aljibes u otros espacios para almacenar agua.

La meta municipal es llegar a 100 depósitos comunitarios para apoyar a habitantes de las 211 colonias contempladas en el programa de rotación del servicio.

De acuerdo con Espinosa Ceballos, estos espacios permiten acercar el agua a las viviendas y facilitar que las unidades distribuidoras atiendan a más personas. Su funcionamiento y cuidado contará con el acompañamiento de comités vecinales coordinados por Cercanía Ciudadana.

“No estamos racionando ni limitando la cantidad de viajes por colonia. Lo que estamos haciendo es poner a disposición de la población la cantidad de viajes que se requieren”, afirmó.

La estrategia prioriza las zonas elevadas, donde las condiciones topográficas y la presión de la red dificultan el suministro. Para definir las rutas, personal municipal mantiene recorridos y recibe reportes a través de redes sociales, representantes vecinales y agentes de Cercanía Ciudadana.

El funcionario también pidió a los automovilistas facilitar el paso de las pipas para evitar retrasos en las entregas.

¿Dónde solicitar una pipa de agua en Zapopan?

Las personas que requieran apoyo por falta de agua pueden comunicarse con la Línea de Atención Ciudadana 24/7 del municipio, al teléfono 33 2410 1000, o contactar a sus representantes vecinales y agentes de Cercanía Ciudadana.

El operativo forma parte del plan municipal de suministro de agua, que contempla la circulación de 45 pipas y la instalación de 100 cisternas comunitarias para reducir las afectaciones durante los ajustes en el servicio.