Alcalde de Tonalá asegura: Lemus cancela financiamiento para nuevo acueducto y adelanta fin de tandeos

Sergio Chávez en la reunión donde se dio el supuesto anuncio

Luego de participar en una reunión en la que el el Gobernador Pablo Lemus convocó a más de 80 expertos en materia hídrica, a representantes de universidades, colegios, asociaciones civiles, agrupaciones vecinales, sindicatos, organismos empresariales y alcaldes metropolitanos, el presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez Dávalos, adelantó que el Gobierno de Jalisco dará marcha atrás al esquema de financiamiento CMRO (Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación) bajo el cual se realizaría el nuevo acueducto Chapala-Guadalajara, con el que se solucionaría en parte, la crisis de agua contaminada.

El alcalde tonalteca, de extracción morenista, aseguró también que el gobernador Pablo Lemus además adelantaría para el 15 de diciembre el fin de los tandeos que se implementaron como parte de la solución para mejorar la calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

“Informa el Gobernador de Jalisco que a partir del 15 de diciembre ya no habrá tandeos, porque van a trabajar 24/7 para las obras (hace 1 semana decían que sería hasta marzo) que rápido cambió el plazo; y también se cancela lo del CMRO propuesto”, posteó en X, Sergio Chávez cerca del mediodía de este martes.

Informa el Gobernador de Jalisco que a partir del 15 de diciembre ya no habrá tandeos, porque van a trabajar 24/7 para las obras (hace 1 semana decían que sería hasta marzo) que rápido cambió el plazo; y también se cancela lo del CMRO propuesto #SCH — Sergio Chávez (@SergioChavez_D) October 20, 2026

El gobernador Pablo Lemus daría al final de la reunión con los especialistas, universidades y alcaldes, una rueda de prensa en la que anunciaría lo que ya adelantó el presidente municipal de Tonalá.