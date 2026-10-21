Reconocen en Zapopan labor de los docentes

La maestra Nadia Lucía Torres Méndez recibió la Presea al Mérito Magisterial Profesor Érviro Rafael Salazar Alcázar 2026, que entrega el Gobierno de Zapopan para reconocer la trayectoria de docentes de escuelas públicas de educación básica.

Con más de 25 años de experiencia frente a grupo, Torres Méndez fue distinguida con una medalla y un incentivo económico por su labor educativa. Es licenciada en Pedagogía, técnica en educación preescolar, cuenta con una maestría en Educación y actualmente cursa estudios de doctorado.

Durante la ceremonia, la docente recordó que su interés por la enseñanza surgió cuando tenía seis años y se propuso enseñar a leer y escribir a su abuela, quien era analfabeta. Aunque finalmente su abuela aprendió a través del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), aquella experiencia marcó su vocación.

“Para mí es un privilegio poder representar a tantos y tantos excelentes maestros que tenemos en Jalisco”, expresó.

La profesora señaló que el cariño que deseaba transmitir a su abuela a través de la enseñanza ahora lo comparte con sus estudiantes, con quienes ha trabajado a lo largo de su trayectoria profesional.

Participaron 245 docentes en la convocatoria

De acuerdo con el Ayuntamiento, la convocatoria de este año se difundió en 751 escuelas de educación básica. En el proceso participaron 10 planteles, con un total de 245 maestras y maestros de preescolar, primaria, secundaria y educación especial.

De la evaluación resultaron 11 docentes nominados, quienes fueron reconocidos por sus años de servicio y trayectoria. La selección de la ganadora estuvo a cargo del consejo coordinador del premio, con supervisión de una comisión de vigilancia y validación de las instancias municipales de educación.

La presea se entrega desde 2011 y lleva el nombre del profesor Érviro Rafael Salazar Alcázar, educador jalisciense que fue inspector escolar, integrante de la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y director interino de la Escuela Normal de Jalisco, donde contribuyó a la formación de nuevas generaciones de docentes.

Durante el acto, el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie Saade, destacó el trabajo del magisterio y la importancia de invertir en educación. Para respaldar su mensaje, hizo referencia a los resultados de la prueba del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA).

“Los países que no invierten en educación están destinados al fracaso”, afirmó.

Por su parte, María Gómez Rueda, coordinadora general de Construcción de Comunidad, señaló que el municipio busca fortalecer la colaboración con quienes trabajan en las aulas para contribuir al desarrollo educativo de niñas, niños y jóvenes.

La ceremonia se realizó en el Centro Integral de Servicios de Zapopan y contó con la presencia de estudiantes de la Secundaria Mixta número 20, autoridades municipales y representantes de la Secretaría de Educación de Jalisco y de las secciones 16 y 47 del SNTE.