Debe quedar en el Presupuesto Federal 2027 la promesa que hizo Sheinbaum a Jalisco

El presidente de la Jucopo, Julio Hurtado Luna, acudió a la mesa con especialistas, universidades y empresarios, en Casa Jalisco.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de Jalisco, Julio Hurtado Luna, hizo un pronunciamiento tras el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum, de que asignará entre 12 mil y 13 mil millones de pesos para la construcción de obras complementarias de la presa El Zapotillo y el acueducto Chapala-Guadalajara.

El agua de Guadalajara necesita soluciones, y hoy hay una oportunidad para dar un paso importante, explicó el diputado del PAN.

“Hoy, la presidenta anunció que el Gobierno Federal financiará obras de agua para Guadalajara. Qué bueno, porque miles de familias llevan semanas abriendo la llave con desconfianza”, subrayó.

Sin embargo, “hay que decirlo: las grandes obras hidráulicas de la ciudad, desde el acueducto Chapala-Guadalajara hasta El Zapotillo, requieren inversión federal. Esa responsabilidad siempre ha estado ahí”, indicó Julio Hurtado.

Ahora lo importante es que el anuncio se convierta en hechos: con convenio, montos y fechas. El Presupuesto de Egresos de 2027 debe aprobarse a más tardar el 15 de noviembre, y ahí deben quedar garantizados los recursos para el nuevo acueducto de Chapala y las obras pendientes del sistema El Zapotillo.

Desde el Congreso de Jalisco se dará seguimiento a cada etapa y a cada peso, advirtió el legislador.

Diputados federales del PAN, desde la Cámara de Diputados, propusieron destinar el 2% de la ‘megadeuda’ que se solicitará este año a atender la crisis hídrica de Jalisco. “Qué bueno que esta propuesta haya sido escuchada. Ahora, presidenta: que el compromiso quede por escrito en el Presupuesto 2027. Guadalajara necesita agua, no solo promesas”, afirmó Julio Hurtado.

Morena Jalisco: Sheinbaum le responde a Jalisco

Por su parte, en un comunicado, la diputada federal de Morena, Mery Gómez Pozos, afirmó que la federación le responde a Jalisco, sin endeudas ni privatizar el servicio del agua.

La legisladora morenista, quien preside la Comisión de Presupuesto del Congreso federal, criticó que Movimiento Ciudadano lleva años de ineficiencia, las familias ses siguen envenando con el “agua puerca” que reciben en sus hogares.

Gómez Pozos aclaró que potabilizar el agua sigue siendo una responsabilidad del gobierno de Jalisco y del SIAPA.

La representante popular pidió al gobierno estatal de MC que se ponga a trabajar y deje de evadir su responsabilidad, ya que el agua es un derecho, no un negocio.

En el mismo sentido, se pronunció la dirigencia estatal de Morena, que preside Érika Pérez García, al señalar que la presidenta Claudia Sheinbaum le cumple a Jalisco.

Morena Jalisco dijo que frente a la intención del gobernador Pablo Lemus de endeudar al estado para construir el acueducto de Chapala, “la Cuarta Transformación responde con hechos”.