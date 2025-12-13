Impulsa Mónica Magaña en Zapopan el proyecto “1000 Actos de Amor”

Con el objetivo de fortalecer la solidaridad comunitaria mediante acciones colectivas, la diputada de Zapopan, Mónica Magaña, puso en marcha el proyecto “1000 Actos de Amor”, una iniciativa que convoca a ciudadanía, voluntarios y aliados a realizar mil gestos significativos dirigidos a personas que atraviesan momentos difíciles en distintas colonias del municipio.

Mónica Magaña impulsa el proyecto “1000 Actos de Amor”

El proyecto, que comenzó desde los primeros días de diciembre, integra acciones enfocadas en vivienda, mejoras comunitarias y acompañamiento puntual.

Como primer paso, la legisladora explicó que el arranque del proyecto se dio a partir de la donación de su aguinaldo como aportación inicial, a la que se sumaron empresas y aliados como Therapedic, Cklass y las delegaciones de Jalisco de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y CANADEVI.

Estas colaboraciones han permitido entregar colchones nuevos, ropa, calzado y apoyos para mejorar viviendas, multiplicando el alcance de las acciones que continuarán en las próximas semanas.

Mónica Magaña impulsa el proyecto “1000 Actos de Amor”

“Este año dedicaremos nuestro esfuerzo y trabajo a lograr mil actos de amor y de bondad que esperamos tenga un efecto multiplicador. Tenemos este periodo para llenar un tablero de mil acciones y ya hemos comenzado”, expresó Mónica Magaña al anunciar el arranque del proyecto, el cual contempla una primera etapa de intervenciones directas en comunidades vulnerables.

Entre las acciones realizadas se incluyen trabajos para dignificar viviendas, apoyos a estudiantes con desempeño académico destacado que viven en contextos vulnerables y ayuda a trabajadoras y trabajadores ambulantes.

Mónica Magaña impulsa el proyecto “1000 Actos de Amor”

Al respecto, la diputada subrayó que la propuesta busca fortalecer las redes comunitarias:

“Cada acción, por pequeña que parezca, puede cambiar un día, una semana o incluso una vida. Este proyecto es una invitación a demostrar que en Zapopan nadie está solo”, y adelantó que “1000 Actos de Amor” seguirá creciendo para brindar acompañamiento directo a más personas.