Consolida Jalisco liderazgo nacional en exportaciones con crecimiento de 89.1 por ciento en un año

Al crecer 89.1 por ciento en exportaciones en tan solo un año, para generar ingresos por más de 13 mil 839 millones de dólares (mdd), en el tercer trimestre de 2025, Jalisco reafirma su posición como motor de la economía nacional, como primer estado no fronterizo y quinta entidad exportadora del país.

Jalisco líder exportador de México (MARTE C MERLOS @martec)

Pablo Lemus Navarro, Gobernador de Jalisco, afirmó que esto se debe a una política económica certera, que genera condiciones de certidumbre y competitividad a los inversionistas nacionales y extranjeros.

En el acumulado de enero a septiembre de 2025, Jalisco suma 32 mil 546.4 mdd en exportaciones, lo que equivale a un crecimiento de 52.3 por ciento, frente a 6.1 por ciento registrado a nivel nacional.

“Hemos estado trabajando para traer muchas otras inversiones a Jalisco y afortunadamente, y los números lo demuestran, estamos creciendo mucho más que el país”, afirmó.

Lemus Navarro indicó que la certeza económica de Jalisco a nivel local, nacional e internacional, ha permitido crecer y brindar empleo, detalló que sólo la industria exportadora de Jalisco genera aproximadamente 230 mil empleos.

Reiteró la importancia del comercio exterior con Estados Unidos, el principal socio comercial de Jalisco.

“Esto tiene que ver con que estamos trabajando en conjunto con la iniciativa privada, dando certeza”, dijo Pablo Lemus.

Mauro Garza Marín, Coordinador General Estratégico de Desarrollo y Crecimiento Económico, afirmó que la medición del crecimiento que ha tenido Jalisco en exportaciones, son datos confirmados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

“Estos no son datos menores, realmente esto es muy importante, esto habla de cómo nuestro Estado se sigue consolidando como este gran motor de desarrollo económico”, señaló.

Garza Marín destacó que entre los sectores que están más involucrados están en este crecimiento en las exportaciones son el electrónico y el de alta tecnología, que en el tercer trimestre de 2025, habían obtenido ingresos por 10 mil millones de dólares.

“Es lo que representa el sector de la alta tecnología, con un crecimiento anual del 174 por ciento, a ello se suma el desempeño positivo de la industria del plástico y del hule, con un incremento del 30 por ciento, y la industria alimenticia con una tendencia de crecimiento del 6 por ciento”, comentó el coordinador.

Añadió que Jalisco también logró el liderazgo nacional en innovación, en generación de patentes y en el registro de nuevas empresas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Jalisco líder exportador de México (ALICIA REYES)

El Coordinador, Mauro Garza, indicó que el Estado seguirá con la apuesta en la diversificación de mercados, en los cuales Jalisco tiene presencia mundial.

Cindy Blanco Ochoa, Secretaria de Desarrollo Económico (SEDECO), confirmó que del total de las exportaciones que logró Jalisco en el tercer trimestre de 2025, el sector electrónico concentra 72 por ciento.

Además, comentó que Jalisco es un estado importante para las cadenas de valor, y que las cifras en exportaciones ponen a la entidad por arriba del promedio nacional, así como próxima a superar a otros estados fronterizos en exportaciones como Baja California y Nuevo León.

“Hay crecimiento en todos los sentidos y nos da muchísimo gusto ser este primer lugar por tercer trimestre consecutivo como Estado no fronterizo, lo cual viene a reafirmar que Jalisco es un actor estratégico en las cadenas globales de valor y de las economías más dinámicas en el mundo”, afirmó Blanco Ochoa.

Al tercer trimestre de 2025, dijo la Secretaria, las ventas internacionales sumaron 13 mil 839.7 millones de dólares, lo que representa un crecimiento de 89.1 por ciento respecto al mismo periodo de 2024, por encima del crecimiento nacional de 9.2 por ciento.

“El monto acumulado en exportaciones en el tercer trimestre de 2025 fue de 13 mil 839.7 millones de dólares, algo histórico para Jalisco. Rompimos récord porque en este periodo estamos por arriba del total exportado al cierre de 2024”, destacó Cindy Blanco.

SEDECO, adicionalmente, destinó 8.9 millones de pesos (mdp), en incentivos económicos para el impulso y crecimiento de los micro, pequeños y medianos negocios (Mipymes), que llevan los productos jaliscienses al extranjero.

Guillermo del Río Ochoa, Presidente de Index Occidente, detalló que el ritmo de crecimiento en exportaciones se observó desde el primer trimestre de 2025, pero que en el tercer trimestre fue cuando se rompió el récord con más de 10 mil millones de dólares.

“Por primera vez, superamos los 10 mil millones de dólares en un trimestre. La verdad es que ha sido un crecimiento muy, muy importante. Si lo comparamos contra un año antes, crecimos al triple. Nosotros andábamos del orden de los tres mil 600 millones de dólares y crecimos a los 10 mil millones de dólares”, corroboró Río Ochoa.

Añadió que los números reflejan la productividad que realizaron el Gobierno de Jalisco y la iniciativa privada al Silicon Valley, en California, Estados Unidos, dónde se lograron atraer importantes inversiones.

Jalisco líder exportador de México (Alfonso Hernandez M.)

PARA SABER

De julio a septiembre de 2025, Jalisco se posiciona como el primer Estado no fronterizo de México con más ventas en el extranjero, lugar que mantiene por tercer trimestre consecutivo, y se ubica como la quinta entidad en el rubro a nivel nacional.

Jalisco reafirma su liderazgo como tierra tecnológica, ya que el principal motor exportador fue el subsector de fabricación de equipo de computación, comunicación y componentes electrónicos, que en el tercer trimestre de 2025 alcanzó 10 mil 26.5 mdd, equivalente a 72 por ciento del total estatal, con un crecimiento anual de 174 por ciento respecto a 2024.

Estos resultados son reflejo del trabajo coordinado que mantiene el Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), en estrecha colaboración con la iniciativa privada, la academia y las empresarias y empresarios, lo que ha permitido fortalecer la competitividad de la entidad en los mercados internacionales.

Como parte de la estrategia de comercio exterior, el Gobierno de Jalisco mantiene una mesa permanente de aranceles que da seguimiento a los retos y oportunidades del contexto global, y que se complementa con la postura presentada en un documento técnico integrado por más de 230 propuestas, en el que convergen distintas voces del sector productivo, académico y empresarial para fijar una visión común sobre el desarrollo de las ventas internacionales del estado.

Con una visión estratégica y de largo plazo, el Gobierno de Jalisco reafirma su compromiso de seguir impulsando el crecimiento de las exportaciones, la diversificación de mercados y el fortalecimiento de sectores clave, posicionando al estado como un referente nacional en comercio exterior y desarrollo económico.