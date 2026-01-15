Jalisco amplía la atención a la salud mental y cardiovascular en el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara

Como parte del fortalecimiento del Sistema de Salud Jalisco, enfocado en la atención de alta especialidad y en la prestación de servicios médicos más humanos, dignos y eficientes, el Gobierno de Jalisco, en conjunto con la Universidad de Guadalajara (UdeG), inauguró tres nuevas áreas en el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”, dirigidas a atender de manera integral los desafíos en materia de salud mental y enfermedades cardiovasculares.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza la inauguración de las nuevas áreas del Antiguo Hospital Civil (Cortesía)

Se trata de la Unidad de Psiquiatría y Paidopsiquiatría ubicada en la “Sala Wenceslao Orozco”, así como de la Unidad de Cuidados Intensivos Coronarios y Hemodinamia, obras que requirieron una inversión total de 197.9 millones de pesos para transformar espacios históricos del nosocomio en áreas modernas, funcionales y alineadas con las necesidades actuales de la atención médica.

Las nuevas unidades fortalecen la atención en salud mental para adultos, niñas, niños y adolescentes, y amplían la capacidad de hospitalización y tratamiento de pacientes con padecimientos cardiovasculares. De manera directa, estas mejoras impactarán en la atención anual de aproximadamente 290 pacientes pediátricos y 2 mil personas adultas hospitalizadas.

Durante la inauguración, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, celebró la consolidación de estos proyectos y subrayó que cuando se impulsa una política pública orientada al bienestar social, es posible generar obras con impacto positivo en la vida de las personas.

“Poder hacer este trabajo con los Hospitales Civiles es algo que a mí me enriquece el alma. Estas obras se hicieron respetando la tradición de este edificio, pero con la modernidad de las instalaciones, dando dignidad a los pacientes con el mejor equipamiento”, expresó el mandatario estatal.

Lemus Navarro recordó que, además de mejorar la atención médica en todo el estado, el Gobierno de Jalisco trabaja de manera coordinada con la UdeG en el proyecto de la Red de Hospitales-Escuela, con el objetivo de que estudiantes de medicina realicen sus prácticas profesionales y el personal de salud se mantenga en constante actualización en las distintas regiones de la entidad.

“Buscamos que la gente pueda estudiar, hacer sus prácticas, trabajar y, una vez que culmine sus estudios, pueda quedarse en sus propias regiones”, indicó el Gobernador, al destacar también la ampliación de servicios en el Hospital Civil de Oriente, en Tonalá, y la remodelación del Área de Urgencias del Hospital Civil Nuevo “Juan I. Menchaca”.

Asimismo, recordó que con el presupuesto aprobado para este año se impulsará la construcción de los Hospitales Civiles de Puerto Vallarta y Ciudad Guzmán, que dotarán de servicios de alta especialidad a las regiones Costa y Sur de Jalisco, respectivamente.

Por su parte, el secretario de Salud del Gobierno de Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, agradeció la apuesta por la inversión pública como un instrumento clave para fortalecer la infraestructura sanitaria y mejorar los servicios médicos en la entidad.

“Sin lugar a dudas, va a hacer del sistema de salud del estado de Jalisco el mejor sistema de salud de nuestro país”, afirmó.

En representación de la Rectora General de la UdeG, Karla Planter Pérez, el vicerrector Héctor Raúl Solís Gadea reconoció la voluntad del Gobernador por impulsar mejoras continuas tanto en la educación como en la dignificación de la salud pública, mediante infraestructura moderna y servicios de calidad.

“Jalisco mantiene su sistema de salud público vigente, al servicio de la población, y nos da mucho gusto que conserve ese grado de dignidad ante la nación entera”, señaló.

En tanto, la directora general de los Hospitales Civiles de Guadalajara, María Elena Gómez González, afirmó que la inversión en salud representa un acto de justicia social y refrendó la vocación histórica del Antiguo Hospital Civil.

“Con más de 230 años de historia, esta institución hoy refrenda de manera espectacular su vocación de servir con ciencia y humanidad a quienes más lo necesitan”, expresó.

Atención especializada en salud mental y cardiovascular

La modernización de la Unidad de Psiquiatría y Paidopsiquiatría en la “Sala Wenceslao Orozco” permitió cerrar una brecha histórica en la atención pediátrica en el estado, al convertirse en la primera unidad pública de Jalisco destinada a la hospitalización psiquiátrica de niñas, niños y adolescentes.

El área de Paidopsiquiatría cuenta ahora con 12 camas individuales, ludoteca, cubículo de entrevista y cámara de Gesell. En el caso de los adultos, la capacidad aumentó de 13 a 38 camas, además de integrar un cuarto de estimulación eléctrica cerebral con área de recuperación y tres cubículos de entrevista.

En el ámbito cardiovascular, se fortaleció la hospitalización de Cardiología, la Unidad de Cuidados Intensivos Coronarios y la Sala de Hemodinamia. Esta última fue renovada para optimizar la realización de hasta 850 procedimientos anuales, como cateterismos cardíacos, angioplastias y colocación de marcapasos, con el objetivo de reducir la mortalidad y las secuelas asociadas a enfermedades cardiacas.

La inversión global de 197.9 millones de pesos incluyó 114.5 millones destinados a obra civil, a través de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), y 83 millones de pesos para equipamiento, por parte del Hospital Civil de Guadalajara.

Con estas acciones, el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara consolida su papel como referente en la atención de alta especialidad en el Occidente del país, fortaleciendo la capacidad hospitalaria y la respuesta ante emergencias psiquiátricas y cardiovasculares.

Al evento asistieron autoridades estatales y municipales, entre ellas Verónica Delgadillo García, presidenta municipal de Guadalajara; David Miguel Zamora Bueno, secretario de Infraestructura y Obra Pública; Andrea Blanco Calderón, coordinadora general estratégica de Desarrollo Social; y Héctor Enrique Montes Muñoz, director del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”, entre otros.