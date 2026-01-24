Refuerza Secretaría de Salud bloqueos de vacunación contra sarampión en zonas con presencia de casos

En seguimiento a las acciones para controlar los brotes de sarampión en el estado, la Secretaría de Salud (SSJ), a través de las brigadas del OPD Servicios de Salud Jalisco, continúa el reforzamiento de los bloqueos vacunales en colonias y comunidades con casos confirmados de la enfermedad.

Héctor Raúl Pérez Gómez, Secretario de Salud de Jalisco, supervisó la jornada que se desplegó hoy sábado en la colonia Constitución del municipio de Zapopan, donde dialogó con personal de la Región Sanitaria X Zapopan, brigadistas y vecinos, a quienes agradeció la confianza en el personal que acerca la vacuna a sus hogares.

“Cuando se detecta un caso, se realiza un bloqueo vacunal, son 25 manzanas a la redonda respecto al domicilio del paciente, si en ese recorrido hubiera un plantel escolar, también se hace el abordaje en el plantel escolar y (…), además de dar información a los docentes, a los padres de familia, además de revisar cartillas de vacunación, se ofrece el biológico”, explicó el titular de la SSJ.

Pérez Gómez expuso que se ofrece la vacuna a personas menores de cincuenta años para proteger a la población que por alguna circunstancia no se ha vacunado o ignora si le aplicaron la vacuna en la niñez, pues es mejor tener un refuerzo.

El Secretario estuvo acompañado por Ramón Pelayo Sapién, Director de la Región Sanitaria X Zapopan, quien indicó que las brigadas están acudiendo también en fines de semana a colonias prioritarias.

“El día de hoy estamos haciendo bloqueos contra el sarampión en el municipio de Zapopan. Traemos 62 brigadistas en cuatro diferentes colonias, una de ellas Constitución, el Batán, Paraísos del Colli y Paseos del Sol. (…) Invitamos a toda la población a darnos apertura a las casas para vacunarlos contra el sarampión”, dijo el directivo.

Pelayo Sapien añadió que los brigadistas están debidamente identificados y que estarán acudiendo casa por casa para prevenir el sarampión. Subrayó la importancia de la apertura y que todo mundo se sume para contener el brote contra el sarampión.

Se están desplegando mil brigadistas para proteger a la población con la aplicación de la vacunación contra el sarampión.

Asimismo, se mantiene un monitoreo permanente para la detección oportuna de casos sospechosos lo que permite identificar, atender y aislar a los casos activos, evitando complicaciones graves e incluso defunciones.

PARA SABER

● En México se han confirmado 7 mil 417 casos, al 23 de enero de 2026.

● En Jalisco, se registran mil 184 casos de sarampión confirmados.

● Para conocer el punto de vacunación más cercano al domicilio, se encuentra disponible la Línea Salud Jalisco en el 33-3823-3220.