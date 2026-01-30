Crece economía de Jalisco 14 veces más que el promedio nacional

Ante un contexto de alta incertidumbre económica a nivel global, durante el tercer trimestre de 2025 Jalisco registró un crecimiento de 1.6 por ciento anual en la actividad económica, contrastando con el 0.11 por ciento que presentó el promedio nacional en el mismo periodo, de acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Este desempeño representa un ritmo de crecimiento de 14 veces más en comparación con el promedio nacional, lo que posiciona a Jalisco como uno de los estados más resilientes del país en materia económica, en un año marcado por presiones externas como la desaceleración global y ajustes en el comercio internacional.

El crecimiento observado es resultado de una política económica estratégica impulsada por el Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), enfocada en fortalecer la industria, diversificar la economía y generar condiciones para la inversión y el empleo.

“El ITAEE es el indicador que nos permite tomarle el pulso a la economía del estado y seguir de cerca la evolución del PIB estatal. Que Jalisco muestre crecimiento en este indicador confirma que nuestra economía se mantiene sólida, aún en un entorno de incertidumbre y desmarcada del comportamiento nacional”, compartió Cindy Blanco, Secretaria de Desarrollo Económico de Jalisco.

En términos sectoriales, en cifras originales, el comportamiento anual del ITAEE en Jalisco mostró un aumento de 10.4 por ciento en las actividades primarias, un crecimiento de 1.7 por ciento en las actividades secundarias y un incremento de 0.7 por ciento en las actividades terciarias, lo que refleja una dinámica económica equilibrada y con bases sólidas.