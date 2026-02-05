Activa SEMADET Emergencia Atmosférica en Zapotlán El Grande y Zapotiltic por incendio; suspenden clases matutinas

Con el objetivo de salvaguardar la salud de la población ante el humo generado por un incendio registrado en las inmediaciones de la Laguna de Zapotlán, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) activó una Emergencia Atmosférica en los municipios de Zapotlán El Grande y Zapotiltic, la noche del miércoles 4 de febrero a las 21:00 horas.

La medida se implementó debido a las condiciones ambientales adversas, así como a la detección de humo en zonas aledañas mediante la modelación de la pluma contaminante, lo que representa un riesgo potencial para la salud de las y los habitantes de ambos municipios. La Emergencia Atmosférica se mantendrá vigente hasta que el incendio sea controlado y extinguido en su totalidad.

Elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, a través de la Comandancia Regional en Ciudad Guzmán, mantienen coordinación operativa con autoridades municipales para atender el siniestro. Asimismo, se reporta presencia en puntos carreteros cercanos para evaluar las condiciones y advertir a la población sobre el riesgo de baja visibilidad provocado por el humo.

SEMADET exhortó a la ciudadanía a evitar actividades al aire libre, mantener puertas y ventanas cerradas para reducir la exposición al humo, utilizar cubrebocas en caso de salir a la calle, así como mantenerse informada a través de canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades.

Por su parte, y en apego al protocolo establecido por el Gobierno del Estado ante este tipo de contingencias, la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) informó que este jueves 5 de febrero se suspenderán las clases presenciales del turno matutino en los planteles de todos los niveles educativos a su cargo, ubicados en Zapotlán El Grande y Zapotiltic, con el fin de proteger la salud de la comunidad educativa.

La población puede consultar la calidad del aire en tiempo real y el seguimiento del estatus de los episodios de mala calidad del aire a través de la cuenta de X @AireySaludAMG, el sitio web aire.jalisco.gob.mx, así como mediante la aplicación Jalisco Alerta, disponible para dispositivos Android y iOS.