Guadalajara amplía horarios de vacunación contra el sarampión en las Cruz Verde

Para fortalecer la estrategia de vacunación contra el sarampión, la Dirección de Servicios Médicos del Gobierno de Guadalajara ampliará el horario de aplicación en tres de las seis unidades de la Cruz Verde.

Vacunación contra el sarampión

En la Delgadillo Araujo, la Mario Rivas Sousa y la Leonardo Oliva, el módulo de vacunación estará de las 9:00 a las 19:00 horas.

Además, del 9 al 13 de febrero, se contará con un módulo en las instalaciones del Palacio Municipal, en Hidalgo 400, el cual estará operando de 9:00 a 14:00 horas.

Estas acciones refuerzan la estrategia de vacunación que inició el pasado 26 de enero y se forma parte del plan diseñado por el Gobierno de Jalisco, para acercar la vacunación a la población y cortar las cadenas de contagio.

Aunado a esto, las unidades de la Cruz Verde Ruiz Sánchez, Ernesto Arias y la Ignacio Allende, seguirán operando de lunes a viernes, en un horario de 9:00 a 14:00 horas.

En la Unidad Médica Básica de Teltlán, el módulo estará operando también los sábados y domingos, de 9:00 a 18:00 horas.

Del 26 de enero, que arrancó la campaña de vacunación en Guadalajara, al 4 de febrero, se han aplicado en el Municipio 6 mil 131 dosis del biológico contra el sarampión.

La meta es que en Guadalajara se dispersen 250 mil vacunas, sobre todo para personas menores de 49 años con esquemas incompletos.

Al sumarse a la estrategia estatal contra el sarampión, el Gobierno de Guadalajara refrenda su compromiso con el cuidado de la salud de las y los tapatíos, además de trabajar en equipo para frenar las cadenas de contagio.

DÓNDE VACUNARSE

Unidades de la Cruz Verde con horario de lunes a viernes, de 9:00 a 19:00 horas

Cruz Verde Dr. Jesús Delgadillo Araujo, Mariano Bárcena 997

Cruz Verde Dr. Mario Rivas Souza, Periférico Manuel Gómez Morín 350

Cruz Verde Dr. Leonardo Oliva Alzaga, Avenida Cruz del Sur 2550

Unidades de la Cruz Verde con módulo de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas

Cruz Verde Dr. Ernesto Arias González, Los Ángeles y Analco

Cruz Verde Dr. Francisco Ruiz Sánchez, Antonio Tello 215

Cruz Verde Dr. Ignacio Allende, Pablo Valdez 3385

Módulo de vacunación que opera sábado y domingo de 9:00 a 18:00 horas, además de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas

Unidad Médica Básica Tetlán, ubicada en Mercedes Celis

Módulo de vacunación del 9 al 13 de febrero de 9:00 a 14:00 horas