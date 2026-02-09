Centro de Imagenología y Laboratorio de Tlaquepaque brindó más de 17 mil 500 atenciones médicas en 2025

Con el objetivo de fortalecer la atención médica y promover el bienestar de las familias de San Pedro Tlaquepaque, el Centro de Imagenología y Laboratorio de Análisis Clínicos, operado por la Secretaría de Salud municipal, otorgó más de 17 mil 500 servicios entre abril y diciembre de 2025.

Centro de Imagenología y Laboratorio de Tlaquepaque (Cortesía)

La titular de la dependencia, Evangelina Torres Vázquez, informó que este espacio permanece abierto a toda la población, brindando estudios médicos de calidad a precios accesibles. Detalló que en el área de imagenología se realizaron cerca de 13 mil estudios, entre los que destacan rayos X, mastografías y tomografías, fundamentales para la detección oportuna de diversas enfermedades.

Indicó que el tomógrafo del centro registra un promedio mensual de entre 150 y 160 estudios, lo que ha permitido fortalecer el diagnóstico temprano y la atención médica especializada.

En lo que respecta al laboratorio clínico, señaló que durante el mismo periodo se llevaron a cabo 4 mil 575 pruebas, que incluyen análisis de sangre, química sanguínea y otros estudios básicos para la prevención y el cuidado de la salud.

Centro de Imagenología y Laboratorio de Tlaquepaque (Cortesía)

Torres Vázquez destacó que los servicios se ofrecen con costos considerablemente menores a los del sector privado, lo que facilita el acceso de la ciudadanía a pruebas médicas esenciales. Además, recordó que, conforme a la Ley de Ingresos municipal, se aplican descuentos de hasta 50 por ciento para personas adultas mayores y personas con discapacidad.

Finalmente, subrayó que, aunque las tarifas pueden variar de acuerdo con el tipo de estudio, la prioridad es mantener servicios accesibles y enfocados en el bienestar integral de la población.