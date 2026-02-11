Jalisco fortalece la estrategia estatal contra el sarampión con trabajo coordinado con el Gobierno de México

Con el objetivo de fortalecer la estrategia sanitaria contra el sarampión, implementada por el Gobierno del Estado en conjunto con el Gobierno Federal, Pablo Lemus Navarro, Gobernador de Jalisco, participó en una reunión virtual de carácter nacional encabezada por Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, atiende reunión virtual sobre la estrategia nacional de atención al sarampión, encabezada por Claudia Sheinbaum, Presidenta de México (MARTE C MERLOS @martec)

En compañía de Andrea Blanco Calderón, Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social, y Héctor Raúl Pérez Gómez, Secretario de Salud Jalisco, el mandatario informó que de 2025 a la fecha se han aplicado 1.6 millones de dosis en la entidad como parte de la campaña intensiva de vacunación.

Actualmente, en las 13 Regiones Sanitarias del estado operan 2 mil 800 brigadistas, quienes participan en jornadas intensivas, además de que se han instalado más de 800 módulos de vacunación en centros de salud, hospitales, escuelas, centros universitarios y plazas públicas, en coordinación con autoridades estatales y federales.

Entre las medidas preventivas adicionales, se implementó el uso obligatorio de cubrebocas por 30 días en planteles de educación básica del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), con el propósito de disminuir el riesgo de contagio. La meta establecida es aplicar aproximadamente 2 millones de vacunas durante febrero.

Tren de pasajeros México–Guadalajara

En seguimiento a la agenda conjunta entre el Gobierno de Jalisco y el Gobierno de México, el mandatario estatal también sostuvo una reunión con César Yáñez Centeno, Subsecretario de Gobernación, y directivos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para revisar el proyecto del tren de pasajeros México–Guadalajara, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Lemus Navarro expresó el respaldo del Gobierno de Jalisco a esta iniciativa, que busca convertirse en referente para futuros proyectos de movilidad en el AMG.