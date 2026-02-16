Top 5 de las mejores tarjetas de crédito en México: opciones que se adaptan a tu estilo de vida

Tarjetas de crédito

Elegir una tarjeta de crédito es mucho más que buscar un plástico con crédito disponible. Se trata de encontrar una herramienta financiera que se alinee con tus hábitos, tus metas y tu forma de manejar el dinero.

Hoy, el mercado mexicano ofrece una gran variedad de opciones, desde tarjetas pensadas para quienes inician su historial crediticio hasta productos premium con recompensas exclusivas.

Si estás evaluando cuál es la mejor tarjeta para ti, este top 5 puede ayudarte a tomar una decisión más informada. Aquí recopilamos cinco de las mejores tarjetas de crédito disponibles actualmente en México, destacando sus beneficios más relevantes y por qué podrían ser la opción ideal para distintos tipos de usuarios.

1. Stori: acceso fácil y sin anualidad

Para quienes buscan comenzar su camino financiero o recuperar su historial crediticio, Stori se ha consolidado como una de las alternativas más accesibles y transparentes del mercado. Esta tarjeta de crédito no cobra anualidad, no requiere historial previo y se gestiona completamente desde una app intuitiva.

El proceso de solicitud es rápido, 100 % en línea, y la respuesta suele darse en pocos minutos. Stori también reporta a buró, lo que permite construir o fortalecer tu historial crediticio mes a mes.

Su enfoque en la inclusión financiera ha hecho que miles de personas en México tengan acceso al crédito por primera vez, sin trámites complejos ni comisiones ocultas.

Ideal para: estudiantes, freelancers y cualquier persona que busque una tarjeta sencilla, sin sorpresas, y con respaldo digital.

2. American Express Gold Elite

Esta tarjeta es una opción sólida para quienes viajan con frecuencia o realizan gastos altos mensualmente. Ofrece acceso a programas de recompensas por cada peso gastado, beneficios en hospedaje y transporte, así como protección de compras y seguros de viaje.

American Express también destaca por su servicio al cliente, considerado uno de los más eficientes del país. Aunque requiere un buen historial y nivel de ingresos, es una excelente alternativa para quienes desean obtener beneficios premium por sus consumos regulares.

Ideal para: usuarios con historial sólido que buscan recompensas, seguridad y beneficios internacionales.

3. Banorte Clásica

Una de las opciones más equilibradas en cuanto a costos y beneficios. La tarjeta Banorte Clásica tiene una tasa competitiva y es aceptada en miles de comercios dentro y fuera del país. Permite meses sin intereses en promociones especiales y da acceso al programa de recompensas Banorte por cada compra.

Además, ofrece flexibilidad en pagos, opciones para transferir saldos y realizar disposiciones de efectivo. Es una buena tarjeta para quienes ya tienen experiencia con el crédito y desean consolidar su historial.

Ideal para: personas con ingresos estables que buscan una tarjeta confiable y funcional para el día a día.

4. Santander Zero

Santander lanzó esta tarjeta pensando en jóvenes universitarios o recién egresados. No tiene anualidad si se utiliza una vez al mes y ofrece acceso a promociones exclusivas en establecimientos aliados. No requiere comprobante de ingresos y puede tramitarse con apoyo de un aval o tutor financiero.

Es una tarjeta que cumple con lo esencial: te permite iniciar historial, aprender a manejar el crédito y formar hábitos financieros saludables desde temprano.

Ideal para: estudiantes o personas que están dando sus primeros pasos en el sistema financiero.

5. HSBC 2Now

HSBC ha apostado por un modelo de tarjeta con cashback automático. Por cada compra elegible, el usuario recibe una devolución directa del 2 %, sin necesidad de registros adicionales ni acumulación de puntos. Esta tarjeta tiene un enfoque práctico y directo: gastar y recibir beneficios sin complicaciones.

También ofrece promociones en meses sin intereses, descuentos en comercios y opciones digitales de control y bloqueo desde la app móvil.

Ideal para: personas que hacen compras frecuentes y quieren obtener beneficios inmediatos sin gestionar programas de recompensas.