Inauguran lonaria en fosa de clavados del CODE Alcalde para fortalecer el alto rendimiento en Jalisco

En cumplimiento de un compromiso con la comunidad deportiva, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, inauguró la lonaria instalada en la fosa de clavados del complejo Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE Jalisco) Alcalde, infraestructura destinada a mejorar las condiciones de entrenamiento de las y los clavadistas que representan a la entidad en competencias nacionales e internacionales.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza la inauguración de lonaria en la fosa de clavados del CODE Alcalde (ALICIA REYES)

La obra implicó una inversión de 22 millones de pesos y beneficiará de forma directa a 180 deportistas, incluidos integrantes de la Selección Jalisco y seleccionados nacionales.

Durante el acto, el mandatario estatal destacó que el deporte ha sido históricamente un pilar para el desarrollo de la juventud jalisciense y reafirmó que su administración mantendrá la inversión en este rubro como una prioridad.

“En Jalisco el deporte nos lo tomamos muy en serio (…) es el pilar del desarrollo de nuestros jóvenes”, afirmó.

Añadió que esta obra responde a una petición de jóvenes clavadistas y permitirá que los atletas entrenen sin interrupciones por condiciones climáticas, además de proteger su salud.

El proyecto forma parte de la primera etapa de intervención del complejo deportivo ejecutada por el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco (INFEJAL), que también incluyó la reconstrucción del edificio de aulas de la Escuela para Atletas, el centro de medicina deportiva y el comedor, con el objetivo de fortalecer la formación académica y deportiva integral.

Lemus Navarro anunció además que este año iniciará la construcción de un nuevo Centro de Alto Rendimiento para atletas y paratletas, diseñado para entrenar a nivel del mar y mantener el liderazgo deportivo de Jalisco, entidad que suma 24 años consecutivos como campeón nacional.

El gobernador subrayó que, si se exige a los deportistas resultados extraordinarios, el Estado debe brindarles instalaciones de primer nivel. También agradeció la confianza de la comunidad deportiva al señalar que el proyecto representa una promesa cumplida por su administración. La infraestructura permitirá optimizar el desempeño técnico y físico de los atletas en su preparación rumbo a competencias estatales, nacionales e internacionales.

Por su parte, el director general del CODE Jalisco, Fernando Ortega Ramos, destacó que el complejo es un referente del deporte local donde entrenan cerca de 200 clavadistas y de donde han surgido importantes logros, como las 40 medallas de oro obtenidas en la Olimpiada Nacional. Informó que seis atletas participarán en la próxima Copa del Mundo de Clavados, a celebrarse del 5 al 8 de marzo en el Complejo Metropolitano Acuático.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza la inauguración de lonaria en la fosa de clavados del CODE Alcalde (MARTE C MERLOS @martec)

La clavadista Aldara Polet Pérez Zamora, beneficiaria del proyecto, agradeció la obra y señaló que las instalaciones representan un espacio integral para la formación deportiva y personal de los jóvenes. “Hoy nos da mucha alegría saber que nos escucharon (…) el equipo de clavados de Jalisco es el mejor de México”, expresó.

En la inauguración estuvieron presentes autoridades estatales como Andrea Blanco Calderón, Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social, y Francisco Ontiveros Balcázar, Director General de INFEJAL, así como destacados deportistas, entre ellos el medallista olímpico Germán Sánchez y las clavadistas Mía y Lía Cueva Lobato. La ceremonia incluyó exhibiciones de clavados a cargo de Gabriela Agúndez y Kenny Zamudio, además de una demostración colectiva de más de 20 atletas que estrenaron oficialmente las instalaciones.