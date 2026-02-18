Refuerzan Ruta 3 de Mi Transporte con unidades eléctricas y reducen tiempos de espera en Guadalajara

El Gobierno de Jalisco, a través del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR), puso en marcha el refuerzo de la cobertura de la Ruta 3 de Mi Transporte Tren Ligero con ocho unidades completamente eléctricas marca Volvo modelo Luminus, diseñadas para el transporte público urbano con cero emisiones.

l Gobernador del Estado, Pablo Lemus, anuncia la entrega de 8 nuevas unidades eléctricas de la Ruta 3 de Mi Transporte Tren Ligero (EDGAR QUINTANA)

Con esta incorporación, la frecuencia de paso disminuye de 45 minutos a un estimado de 12 minutos, lo que mejora los tiempos de traslado y la calidad del servicio para las personas usuarias.

Durante el arranque, el gobernador Pablo Lemus Navarro destacó que esta acción forma parte de la transición hacia un modelo de electromovilidad moderno y con menor impacto visual en el entorno urbano. “Hay que modernizarnos y entrarle a la electromovilidad, pero ya sin ningún cableado, para que nuestra ciudad, que es preciosa, se vea todavía mejor”, expresó.

La ruta —operada principalmente por mujeres conductoras— recorrerá el par vial de Avenida Juárez-Javier Mina y Avenida Hidalgo-República, desde los Arcos de Guadalajara hasta la calle Felipe Ángeles, en un circuito de 18 kilómetros en Guadalajara.

Las nuevas unidades, que operan en grandes metrópolis, forman parte del compromiso estatal de consolidar un sistema de transporte público moderno y eficiente. El mandatario estatal subrayó que estas acciones buscan posicionar a la entidad con el mejor sistema de movilidad del país. Asimismo, se destacó que los autobuses cuentan con criterios de accesibilidad universal, espacios para sillas de ruedas y señalética en braille, con el objetivo de garantizar un servicio incluyente y autónomo para todas las personas.

El proyecto también contempla beneficios ambientales y auditivos, al reducir las emisiones contaminantes y el ruido en el Centro de Guadalajara. Autoridades del sector transporte explicaron que las unidades cuentan con autonomía suficiente para operar diariamente con seguridad, sin generar contaminación ni impacto sonoro.

Además, se informó que la estrategia forma parte de una inversión estatal superior a 2 mil 305 millones de pesos para la adquisición de 203 unidades entre autobuses y trenes, de las cuales 100 vehículos se integrarán en una primera etapa a las rutas de Mi Transporte Tren Ligero, con beneficio directo para más de 52 mil personas usuarias al día.

Estas acciones, señalaron autoridades estatales, buscan consolidar un sistema de movilidad metropolitano más sostenible, cómodo y eficiente, al tiempo que contribuyen a la transformación urbana y ambiental de la ciudad.

PARA SABER

● Ruta 3 (Par-vial de Avenida Juárez -Javier Mina y Avenida Hidalgo -República, desde los Arcos de Guadalajara, hasta la Calle Felipe Ángeles).

○ Frecuencia de paso reducida de 45 a 12 minutos.

○ Ocho unidades 100 por ciento eléctricas.

○ 32 mujeres conductoras distribuidas en diversos turnos.

● Características Principales del Volvo Luminus (Chasis BZL Electric).

○ Capacidad para 80 pasajeros.

○ Motorización 100 por ciento eléctrica. Es un vehículo cero emisiones, impulsado por un tren motriz eléctrico de alto rendimiento que proporciona un par motor y una capacidad de conducción excelentes, incluso en pendientes exigentes.

○ Baterías y autonomía. Utiliza baterías de iones de litio (NCA), con control automático de temperatura.

○ La capacidad de las baterías puede ser de hasta 470 kWh (configuración variable), permitiendo una autonomía de hasta 400 km, según la configuración y las condiciones de operación.

○ Las baterías están montadas en el techo para una óptima distribución de la carga y eficiencia de mantenimiento.

○ Sistema de carga flexible. Ofrece opciones de carga flexible, incluyendo carga rápida y completamente automática mediante pantógrafo (carga de oportunidad OppCharge, hasta 300 kW), o carga mediante cable CCS (hasta 150 kW).

○ Diseño, comodidad y accesibilidad con puerta de acceso amplia y pasillo espacioso para facilitar el flujo de pasajeros, así como facilidades para accesibilidad universal, incluyendo rampa y espacios para sillas de ruedas.

○ Iluminación interior optimizada y sistema de cámaras para monitoreo del salón de pasajeros.