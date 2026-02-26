Mantiene activa Gobierno de Jalisco votación del Presupuesto Abierto y Participativo 2026 con gira regional

Con el objetivo de fortalecer la democracia participativa y abrir espacios reales de decisión ciudadana, el Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, mantiene activa la votación del Presupuesto Abierto y Participativo Estatal 2026 (PAP), un mecanismo inédito a nivel nacional que permitirá a la población orientar directamente hasta mil 700 millones de pesos de recursos públicos.

Este ejercicio convierte a Jalisco en la primera entidad del país en implementar un presupuesto abierto de carácter estatal, colocando a niñas, niños, juventudes y comunidades en el centro de la acción pública. A través del PAP 2026, las y los jaliscienses podrán decidir proyectos de obra pública enfocados en educación y agua, dos de las principales prioridades detectadas durante la consulta para la construcción del Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza.

En el componente educativo, el Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco (INFEJAL) intervendrá 60 escuelas distribuidas en las 12 regiones del estado, seleccionadas mediante participación ciudadana a partir de un listado inicial de 122 planteles.

En materia hídrica, la Comisión Estatal del Agua (CEA) implementará el Sistema Alternativo de Abastecimiento “Nidos de Lluvia” en los 125 municipios, mientras que cada comunidad podrá decidir el espacio público donde se instalarán escuelas, mercados, unidades deportivas o centros de salud.

Para acercar el ejercicio a distintos sectores sociales, académicos y comunitarios, se realizó una gira regional que ha visitado Encarnación de Díaz, Villa Hidalgo, Zapopan, Degollado, Juchitlán y Cabo Corrientes, además de encuentros en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara y en el Hospital Civil de Guadalajara.

Cynthia Cantero Pacheco, secretaria de Planeación y Participación Ciudadana, subrayó que este modelo fortalece la corresponsabilidad y la confianza pública al permitir que la ciudadanía no solo opine, sino que incida directamente en el destino de los recursos.

“Con estos espacios itinerantes representamos un gobierno que se mueve, que sale al encuentro de la gente y que escucha directamente en el territorio; porque la participación debe ser accesible, cercana y sencilla, para que nadie se quede fuera. Ese es el espíritu del Presupuesto Abierto y Participativo Estatal”, afirmó.

La funcionaria añadió que cuando una persona vota por una obra no solo elige infraestructura, sino bienestar, oportunidades y futuro para su comunidad, pues decidir una obra es definir el rumbo de los recursos públicos de Jalisco.

A la fecha se han registrado más de 185 mil expresiones de participación, y la votación permanecerá abierta hasta el 27 de marzo en plazas públicas (en el sitio: decidejalisco.mx) en un esfuerzo que busca consolidar una gobernanza abierta, cercana y con resultados tangibles para la población.