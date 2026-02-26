Registra Jalisco avances sostenidos en la reactivación turística

El estado de Jalisco registra avances sostenidos en la reactivación de su actividad turística, luego de que el Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos levantara, a partir del 24 de febrero, la recomendación temporal de resguardo emitida tras los acontecimientos del pasado domingo, retomando el esquema ordinario del Travel Advisory.

En esta actualización, Jalisco se mantiene en Nivel 3, que sugiere reconsiderar el viaje; sin embargo, se precisa que el Área Metropolitana de Guadalajara, Puerto Vallarta, Chapala y Ajijic quedan exceptuados de dicha recomendación, al ser considerados destinos seguros para las y los turistas. De manera complementaria, la Embajada de Estados Unidos informó sobre la operación regular de los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta, así como la disponibilidad total de sus servicios y la ausencia de reportes de cierres carreteros ordenados por autoridades locales.

La Secretaría de Turismo de Jalisco confirmó el restablecimiento total de los principales destinos turísticos del estado y destacó indicadores positivos en conectividad aérea, movilidad, operación de destinos y agenda de eventos, lo que refleja una consolidación progresiva de la actividad turística.

En materia de conectividad y movilidad, las aerolíneas han restablecido sus itinerarios tanto en rutas nacionales como internacionales, manteniendo su programación habitual. Los Aeropuertos Internacionales de Guadalajara y Puerto Vallarta operan con normalidad, registrando este día 224 operaciones en Guadalajara y 192 en Puerto Vallarta. En este último destino, la operación turística marítima también mantiene su programación regular, con 17 embarcaciones turísticas activas durante la jornada de ayer, que movilizaron a 722 pasajeros en recorridos por la Bahía de Banderas.

Durante las primeras horas del 25 de febrero fueron reabiertos a la circulación los puntos carreteros que habían sido bloqueados, gracias al trabajo coordinado entre dependencias del Gobierno de Jalisco y del Gobierno Federal. Esta acción permitió restablecer la movilidad en el menor tiempo posible y garantizar traslados seguros para las y los usuarios.

En el interior del estado, actualmente 10 de los 12 Pueblos Mágicos operan con regularidad, y se prevé que la totalidad alcance la normalidad en el transcurso del día. Hoteles, restaurantes, centros turísticos y establecimientos comerciales mantienen operaciones habituales, al igual que los principales recintos de eventos, como el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta y Expo Guadalajara, los cuales se encuentran listos para albergar un año con actividades de talla internacional.

La agenda turística y de negocios continúa activa durante el mes de marzo, con alrededor de 75 eventos programados, entre congresos, convenciones, competencias deportivas, eventos gastronómicos, exposiciones y encuentros empresariales, registrándose únicamente ajustes menores en algunas fechas. En Puerto Vallarta destacan próximos eventos como la ceremonia de premiación Food and Travel 2026, el Ultra-Trail de Mont-Blanc (UTMB) Puerto Vallarta, Vinoma y Gala Vallarta-Nayarit, mientras que en Guadalajara se mantienen en calendario actividades como Liderazgo Mary Kay, World Meeting Forum, el Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Miembros de Facultades, Escuelas de Nutrición (AMMFEN) y el Congreso Internacional de Avances en Medicina (CIAM).

Asimismo, sobresale el encuentro futbolístico Copa de Leyendas entre dos equipos históricos, Real Madrid y Barcelona, que se celebrará el próximo 2 de marzo en el Estadio Akron, en Zapopan, consolidando a Jalisco como una de las principales sedes de eventos internacionales rumbo al Mundial de 2026.

Para las temporadas de Semana Santa y Spring Break, los destinos del estado se preparan con su oferta turística habitual, con expectativas favorables de afluencia nacional e internacional. De igual forma, la Ruta del Peregrino se encuentra lista para recibir visitantes, fortaleciendo una de las experiencias más relevantes del turismo religioso en Jalisco.

Experiencias emblemáticas como el tren turístico Mundo Cuervo mantienen sus salidas programadas con normalidad, con una próxima fecha prevista para este sábado, mientras que el servicio del Tequila Express informará en breve sobre su itinerario.

Las autoridades invitaron a la población y a los visitantes a mantenerse informados a través de los canales oficiales, a fin de contar con información clara y oportuna sobre las condiciones operativas en los principales destinos turísticos. Finalmente, se reiteró que Jalisco mantiene una coordinación permanente con autoridades de los tres niveles de gobierno y un seguimiento continuo a los indicadores del sector, avanzando de manera responsable hacia la normalización total de sus actividades económicas y sociales.