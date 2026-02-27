Aprueban reforma para fortalecer la donación de sangre en Jalisco

Con el objetivo de impulsar una cultura de donación voluntaria, responsable e informada, la Comisión de Higiene, Salud Pública y Prevención de las Adicciones del Congreso del Estado, presidida por la diputada Mónica Magaña, aprobó el dictamen que adiciona diversos artículos a la Ley de Salud del Estado de Jalisco para crear un nuevo capítulo en materia de donación de sangre.

La propuesta fue avalada por unanimidad durante la Décima Segunda Sesión Ordinaria.

La reforma busca fortalecer el marco jurídico y establecer lineamientos claros para la promoción y acompañamiento institucional de esta práctica. Al presentar el dictamen, la legisladora destacó que la medida permitirá generar más donantes y consolidar una política pública que impacte directamente en la salud pública del estado, al tratarse de una acción solidaria que salva miles de vidas.

Entre sus objetivos centrales, la iniciativa plantea hacer más ágil y seguro el proceso de donación; garantizar orientación médica y canalización al sistema estatal “Al Estilo Jalisco” cuando se detecte alguna condición de salud que impida donar; y combatir mitos mediante información clara que incentive la participación ciudadana y fortalezca esta práctica en la entidad.

En la sesión participaron las diputadas Yussara Elizabeth Canales González, Lourdes Celenia Contreras González y María Candelaria Ochoa Ávalos, así como el diputado Isaías Cortés Berumen. La diputada Valeria Guadalupe Ávila Gutiérrez presentó justificante de inasistencia.