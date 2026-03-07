Activan en Mazamitla el primer Tótem Zona Pulso de Vida para proteger a mujeres y niñas

En el Pueblo Mágico de Mazamitla fue activado el primer Tótem Zona Pulso de Vida, un dispositivo de seguridad diseñado para brindar apoyo inmediato a mujeres y niñas que enfrenten situaciones de violencia o acoso en espacios públicos.

Tótem Zona Pulso de Vida en Mazamitla

La instalación de esta infraestructura es resultado del trabajo coordinado entre la Policía de Jalisco, el C5 Escudo Jalisco, la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres y el gobierno municipal, como parte de las estrategias estatales para fortalecer la seguridad con perspectiva de género.

El tótem cuenta con un botón de emergencia que, al ser presionado, activa una videollamada directa con personal del C5 Escudo Jalisco. Desde ese centro se recibe el reporte en tiempo real y se coordina la respuesta con elementos de seguridad, lo que permite una atención inmediata ante cualquier incidente.

De acuerdo con autoridades estatales, este sistema representa una evolución de las Zonas Pulso de Vida que ya operan en el Área Metropolitana de Guadalajara, al integrar herramientas tecnológicas como cámaras con visión de 360 grados, inteligencia artificial y un sistema de videocomunicación que se activa segundos después de solicitar ayuda.

El secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández González, explicó que este tipo de infraestructura funciona como un punto de resguardo inmediato para mujeres y niñas que puedan sentirse en riesgo, bajo una política que busca visibilizar y sancionar a los agresores, en lugar de responsabilizar a las víctimas.

Por su parte, la alcaldesa Amanda Albarrán Ramos señaló que la implementación de esta tecnología coloca al municipio a la vanguardia en la protección de las mujeres y forma parte de una política pública integral orientada a prevenir y erradicar las violencias de género.

Como dato adicional en el contexto del Día Internacional de la Mujer, Mazamitla —uno de los destinos turísticos de montaña más visitados de Jalisco— recibe cada año a miles de viajeras nacionales y extranjeras que acuden a disfrutar de su bosque y cabañas, por lo que la incorporación de herramientas de seguridad con enfoque de género busca también garantizar que estos espacios turísticos sean más seguros para las mujeres.