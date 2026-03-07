Mónica Magaña comparte en Brasil modelo de atención para diabetes tipo 1 impulsado desde Jalisco

Con el objetivo de fortalecer alianzas internacionales y compartir experiencias en políticas públicas de salud, la diputada local Mónica Magaña participó en Brasil en el foro internacional MIND360, donde presentó el modelo que se impulsa en Jalisco para garantizar el acceso a tratamientos y atención integral para personas que viven con diabetes tipo 1. Durante su intervención, la legisladora destacó la importancia de concebir la salud como un derecho universal y no como un privilegio.

Mónica Magaña

Magaña, quien desde el Congreso del Estado ha impulsado iniciativas enfocadas en la atención de esta condición, explicó que este tipo de encuentros permiten generar redes de colaboración con actores de distintos países, lo que abre oportunidades para fortalecer las políticas públicas en materia de salud. Señaló que el objetivo es sumar aliados internacionales que contribuyan a mejorar el acceso a tratamientos y a la innovación médica en América Latina.

El foro reunió a especialistas, representantes de gobiernos, academia y sector privado para dialogar sobre innovación médica, acceso a terapias y el futuro de los sistemas de salud en la región. Entre los participantes se encontraron referentes internacionales del ámbito sanitario y tecnológico que compartieron experiencias sobre gestión de sistemas de salud y modelos de atención centrados en las personas.

Mónica Magaña

En el marco de su visita, la legisladora también sostuvo reuniones con integrantes de la Asamblea Legislativa del Estado de São Paulo para intercambiar perspectivas sobre los retos en el acceso a tratamientos y la importancia de fortalecer la cooperación internacional en materia de salud.

Desde el Congreso de Jalisco, Magaña ha impulsado la Ley de Diabetes Tipo 1, que dio origen a la política pública “Somos Uno” y al Centro D1A, un espacio especializado en educación, atención y acompañamiento para niñas, niños y jóvenes que viven con esta condición, así como para sus familias.

Actualmente, más de 500 familias en Jalisco reciben atención médica, insulina, sensores y acompañamiento especializado a través de este modelo, una estrategia que busca garantizar el acceso efectivo a la salud y mejorar la calidad de vida de las personas que viven con diabetes tipo 1 en el estado.