Jalisco abre diálogo interseccional para fortalecer los derechos de las mujeres

En el marco del Día Internacional de las Mujeres, el Gobierno de Jalisco realizó el conversatorio “Mujeres en el Centro: Diálogo Interseccional por los Derechos Humanos”, un espacio de encuentro entre autoridades y sociedad civil con el objetivo de escuchar las voces de mujeres de distintos sectores y fortalecer la agenda de derechos en la entidad.

j

El ejercicio fue impulsado por la Subsecretaría de Derechos Humanos del estado y reunió a más de 60 personas en el Palacio de Gobierno de Jalisco. La actividad buscó que organizaciones y activistas expusieran los desafíos estructurales que enfrentan las mujeres en su diversidad, con la intención de que las propuestas se traduzcan en políticas públicas.

Durante la jornada se destacó la importancia de que las instituciones transiten de la escucha activa a la implementación de soluciones que respondan a las realidades de distintos grupos de mujeres. Para ello, el conversatorio se estructuró en tres bloques de análisis que abordaron temas como representación, violencias y estrategias de resistencia.

En el primer bloque, Identidad y Representación, se analizó la visibilidad de las mujeres en los espacios públicos y el impacto de su participación directa en la construcción de la agenda política y social. Posteriormente, en Violencias y Discriminación, las participantes realizaron un diagnóstico de las barreras estructurales que persisten en las instituciones y señalaron puntos ciegos que dificultan el acceso pleno a los derechos.

El diálogo concluyó con el bloque Agencia y Estrategias de Resistencia, donde se compartieron experiencias de organización comunitaria y redes ciudadanas que buscan fortalecer la defensa de los derechos humanos de las mujeres.

Entre las participantes destacó la lideresa indígena y defensora de los derechos reproductivos, Tuutu Geraldine Rivera, quien subrayó que la justicia social solo puede considerarse completa si llega a las comunidades más alejadas y respeta la cosmovisión de los pueblos originarios. Por su parte, la activista Dulce Orozco aportó una perspectiva feminista enfocada en la igualdad y la inclusión de las personas de la diversidad sexogenérica.

El conversatorio también incluyó voces de distintos sectores sociales. La joven Nina Padme, reconocida como astronauta análoga y considerada por Forbes como una de las promesas menores de 30 años, compartió su experiencia como representante de las mujeres jóvenes. Asimismo, Doris Yuliana Álvarez, mujer sorda, resaltó la importancia de garantizar la accesibilidad universal para las personas con discapacidad.

En el caso de las mujeres migrantes, Laura Ladino, fundadora de la organización Caminantas A.C., recordó que la seguridad debe garantizarse para todas las mujeres que transitan por el estado, al señalar que los derechos humanos no deben estar limitados por fronteras.

Al encuentro asistieron también autoridades estatales como Alberto Bayardo Pérez Arce, subsecretario de Derechos Humanos; Thais Loera Ochoa, secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de Jalisco, así como funcionarias de la dependencia.

Con este tipo de ejercicios, el Gobierno de Jalisco busca fortalecer una política de diálogo con la sociedad civil e incorporar la perspectiva interseccional en la construcción de políticas públicas, con el objetivo de avanzar hacia una igualdad sustantiva y garantizar los derechos de las mujeres en toda su diversidad.