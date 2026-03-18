Reportan avance en contención del sarampión en Jalisco; casos disminuyen 30%

Jalisco registra avances importantes en la contención del sarampión, luego de que autoridades federales de salud informaran una reducción significativa en los contagios durante las últimas semanas.

Jalisco registra reducción de casos de sarampión como resultado de las brigadas de vacunación

Incluso hace días, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, se subrayó que la entidad muestra una tendencia favorable en el control del brote.

De acuerdo con la información presentada, el número de casos confirmados ha disminuido al menos 30 por ciento en las últimas dos semanas, lo que refleja el impacto de las medidas implementadas por las autoridades sanitarias estatales y federales para frenar la propagación del virus.

Entre los factores que han contribuido a esta reducción destaca el avance sostenido de la campaña de vacunación, que ya supera las 2 millones 811 mil dosis aplicadas en Jalisco. A esto se suman operativos intensivos en planteles escolares y estrategias de barrido y bloqueo vacunal en colonias donde se han detectado contagios activos.

Datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica del estado señalan que el momento más crítico del brote ocurrió en febrero de 2026, cuando se registraron hasta 124 casos en un solo día. Desde entonces, la curva de contagios ha mostrado una tendencia descendente, acompañada también por una reducción en el número de casos activos.

Jalisco registra reducción de casos de sarampión como resultado de las brigadas de vacunación

Las autoridades sanitarias atribuyen estos resultados a la coordinación entre instituciones del sistema estatal de salud, personal médico y la participación de la ciudadanía, particularmente en la vacunación y en la detección oportuna de síntomas.

En lo que va de 2026 se han aplicado más de un millón 200 mil dosis dentro de una estrategia intensiva para contener el brote que comenzó a detectarse desde agosto pasado. La combinación de inmunización, vigilancia epidemiológica y medidas preventivas ha permitido avanzar en el control de la enfermedad.

Pese a la tendencia favorable, las autoridades recordaron que el sarampión es altamente contagioso y puede generar complicaciones graves, por lo que la campaña de vacunación continúa activa para proteger a quienes aún no cuentan con su esquema completo.

Finalmente, se hizo un llamado a la población para revisar su cartilla de vacunación, especialmente en niñas y niños, y acudir a los servicios de salud en caso de presentar síntomas como fiebre, erupciones en la piel, tos o conjuntivitis, además de evitar la automedicación y mantener medidas básicas de higiene.

Jalisco registra reducción de casos de sarampión como resultado de las brigadas de vacunación

PARA SABER

● Con corte al 17 de marzo de 2026, en Jalisco se aplicaron más de 2 millones 811 mil dosis de vacunas contra el sarampión.

● La búsqueda activa de menores aún no vacunados se focaliza en bebés de 6 a 11 meses, para aplicar la dosis cero, y en niñas y niños de uno a 12 años.

● La estrategia incluye barridos en las colonias donde actualmente hay casos activos, que pueden por tanto transmitir el sarampión.

¿Qué se requiere en los módulos en planteles escolares?

● Mostrar la Cartilla de Salud para recibir orientación y en caso de que no se tenga el esquema completo contra el sarampión, se podrá aplicar la vacuna ahí mismo.

● Ante la ausencia de madre, padre o tutor, se puede enviar firmado el consentimiento informado, formato que enviará previamente el plantel escolar.

● Para más información, conocer ubicación y horario de los módulos de vacunación llamar a la Línea Salud Jalisco al 33-3823-3220, disponible todos los días de la semana.