Farmacias Guadalajara se suma a “Pulso de Vida” como red de apoyo para mujeres en riesgo

El Gobierno de Jalisco fortaleció su estrategia de atención ante emergencias al firmar un convenio de colaboración con Farmacias Guadalajara, mediante el cual 374 sucursales de la cadena se integrarán como Zonas Pulso de Vida.

Esta iniciativa busca ampliar los espacios seguros para la ciudadanía, especialmente para mujeres que enfrenten situaciones de riesgo, acoso o violencia.

Farmacias Guadalajara son Zonas Pulso de Vida

A través de esta alianza, las sucursales funcionarán como puntos de resguardo donde niñas, adolescentes y mujeres podrán solicitar ayuda inmediata. El personal de las farmacias será capacitado para actuar ante estos casos y activar un botón de pánico conectado directamente con el C5 Escudo Jalisco, lo que permitirá una respuesta oportuna de las autoridades.

El gobernador Pablo Lemus Navarro destacó la relevancia de esta colaboración al reconocer la responsabilidad social de la empresa.

“Farmacias Guadalajara es una empresa socialmente responsable, siempre lo ha sido en los momentos más complicados de las personas (...), y que estas 374 sucursales se incorporen a Pulso de Vida, es una gran noticia para las mujeres de Jalisco”, afirmó.

Farmacias Guadalajara son Zonas Pulso de Vida

El mandatario explicó que este modelo permitirá a las mujeres acceder a ayuda de forma inmediata en caso de peligro.

“Si hay una situación de riesgo (…) van a poder entrar, pedir apoyo al personal que está capacitado, y se va a activar un botón de pánico que está conectado a nuestro C5 Escudo Jalisco, y nosotros tenemos la obligación de llegar a atender esa mujer”, detalló.

Por su parte, representantes de la empresa y autoridades estatales coincidieron en que este convenio fortalece la coordinación institucional y el compromiso con la seguridad de las mujeres.

La estrategia permitirá activar protocolos de atención de manera ágil y garantizar acompañamiento mientras llegan los servicios de emergencia, consolidando una red de apoyo en todo el estado.

Farmacias Guadalajara son Zonas Pulso de Vida

PARA SABER

● A través de este convenio, el personal de Farmacias Guadalajara podrá canalizar reportes a las autoridades mediante los mecanismos institucionales de atención, lo que permitirá fortalecer la prevención, mejorar la capacidad de respuesta y ofrecer espacios de resguardo para personas que se encuentren en una situación de riesgo.

● La integración de estos establecimientos como Zonas Pulso de Vida también permitirá priorizar la atención de casos de violencia contra las mujeres, mediante la articulación con la red de servicios de emergencia y seguridad que opera de manera permanente en el estado.

● Con la alianza, C5 Escudo Jalisco refuerza la colaboración con el sector privado para ampliar la red de apoyo ciudadano, impulsar acciones de prevención y consolidar una estrategia de seguridad basada en la coordinación institucional y la participación social.