Jalisco impulsa red de Hospitales-Escuela en arranque del CIAM 2026

Con un llamado a consolidar un sistema de salud más cercano, innovador y con enfoque social, Pablo Lemus Navarro inauguró el XXVII Congreso Internacional de Avances en Medicina (CIAM) y el XIV Congreso Internacional de Enfermería (CIENF) 2026, organizados por el Hospital Civil de Guadalajara con el respaldo de la Universidad de Guadalajara.

Ambos encuentros se desarrollan hasta el 28 de marzo en el Centro Cultural Universitario, donde especialistas nacionales e internacionales comparten avances científicos, experiencias clínicas y propuestas para enfrentar los retos actuales en salud.

Durante la inauguración, el mandatario estatal destacó la colaboración entre gobierno, universidad y hospitales como base para ampliar el acceso a servicios médicos de calidad. En ese sentido, subrayó el impulso a la Red de Hospitales-Escuela, un modelo inspirado en el legado de Fray Antonio Alcalde, que busca llevar atención y formación médica a todas las regiones del estado.

“Poner al centro a la ciudadanía implica acercar servicios especializados a quienes más los necesitan”, afirmó Lemus, al señalar que este modelo aspira a convertirse en referente nacional e internacional.

Como parte de esta estrategia, anunció próximos proyectos como el Hospital-Escuela en Puerto Vallarta y el avance del complejo en Zapotlán el Grande, que marcarán el inicio de una red estatal de cobertura integral. A la par, destacó acciones en curso como la ampliación del Hospital Civil de Oriente y la remodelación del área de urgencias del Antiguo Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde”.

En el acto, también participaron Karla Planter Pérez y Ricardo Villanueva Lomelí, quienes coincidieron en la importancia de fortalecer la vinculación entre educación, ciencia y salud para generar mayor justicia social.

Planter Pérez resaltó el reconocimiento internacional de los Hospitales Civiles dentro del ranking World’s Best Hospitals, elaborado por Newsweek y Statista, como reflejo del talento médico y el compromiso social de estas instituciones. Por su parte, Villanueva Lomelí calificó la Red de Hospitales-Escuela como una de las estrategias más relevantes para acercar servicios a las poblaciones más vulnerables.

Durante la ceremonia, María Elena González González entregó el Premio “Fray Antonio Alcalde” al Humanitarismo y Servicio a los tres funcionarios, reconocimiento que distingue a quienes contribuyen al desarrollo social de sectores vulnerables.

El CIAM y el CIENF 2026 reúnen a la comunidad médica, académica y de enfermería en un espacio que busca transformar el conocimiento en soluciones concretas. Bajo el eje “Ecosistemas de Innovación en Salud”, el programa incluye conferencias magistrales, paneles interdisciplinarios, módulos especializados y actividades culturales como CinemaCIAM.

Con este encuentro, Jalisco se posiciona como un punto clave en la generación de conocimiento médico y en la construcción de estrategias para mejorar la atención sanitaria, apostando por la innovación, la formación profesional y el trabajo colaborativo como pilares del futuro del sistema de salud.