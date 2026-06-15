Vero Delgadillo entrega rehabilitación de escuela y paquetes escolares en Guadalajara

La presidenta municipal de Guadalajara, Vero Delgadillo, entregó las obras de rehabilitación de la Escuela Primaria Martín Luther King, ubicada en la colonia San Marcos, además de distribuir paquetes escolares a las y los estudiantes del plantel.

Los trabajos se realizaron en coordinación con el Gobierno de Jalisco mediante el programa Jalisco con Estrella, con una inversión conjunta de 31.7 millones de pesos. Las obras incluyeron la construcción de un patio cívico, canchas deportivas, andadores, rampas de accesibilidad, rehabilitación de sanitarios y mejoras en instalaciones eléctricas e hidrosanitarias.

Por su parte, el Gobierno de Guadalajara intervino el entorno exterior de la escuela con la renovación de banquetas, rampas accesibles, bolardos y señalización vial para reforzar la seguridad de estudiantes y familias.

Durante el evento, Delgadillo destacó que la mejora de los espacios educativos busca ofrecer mejores condiciones de aprendizaje para niñas y niños, además de generar un ahorro para las familias mediante la entrega de apoyos escolares.

Como parte del programa Listos y Listas para la Escuela 2026, se entregaron 317 paquetes que incluyen mochila, útiles, uniforme y calzado escolar, con una inversión de 692 mil pesos financiada en partes iguales por los gobiernos estatal y municipal.

Además, el secretario de Educación de Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, anunció que el plantel será equipado con pantallas inteligentes en cada salón y un carrito con 40 computadoras para fortalecer el aprendizaje de las y los alumnos.

Las autoridades informaron que, a través de las estrategias Jalisco con Estrella y Entornos Seguros, se destinarán cerca de mil millones de pesos para intervenir 102 escuelas de Guadalajara entre 2025 y el primer semestre de 2026.